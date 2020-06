Surowce spożywcze - wszystko, co warto o nich wiedzieć

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Chociaż wyrażenie ,,surowce spożywcze” brzmi enigmatycznie, to w rzeczywistości oznacza produkty, z którymi stykamy się na co dzień. Wiele osób zna to określenie, ale wciąż nie rozumie, z czym się ono wiąże. W skrócie – surowce spożywcze to produkty produkcji pierwotnej, czyli pochodzące z uprawy lub hodowli produktów podstawowych, w tym na przykład zbiorów owoców i warzyw oraz hodowli zwierząt gospodarczych. Czas dowiedzieć się więcej na ich temat i odkryć odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Czym są surowce spożywcze?

Skoro już lakonicznie powiedzieliśmy sobie o pochodzeniu surowców spożywczych, to warto jeszcze rozwinąć ich specyfikację. Najprościej mówiąc – surowcem spożywczym będzie woda pitna w produkcji napojów, mleko w produkcji sera czy zboże w produkcji chleba. Niektóre surowce są równocześnie gotowymi produktami, czego przykładem są jabłka, pomidory i borówki. Surowce spożywcze można podzielić na kilka podgrup ze względu na poziom przetworzenia. Produkty nieprzetworzone nazywa się naturalnymi produktami spożywczymi, do których należą między innymi świeże ryby i jajka. Kolejna grupa produktów to te niskoprzetworzone. Pod względem świeżości są bardzo bliskie stanowi surowca. Później już mamy do czynienia tylko z konserwami i przetworami. Surowce spożywcze dzielą się na produkty pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, o czym powiemy sobie więcej później.

Surowce spożywcze i ich klasyfikacja

Przed chwilą powiedzieliśmy sobie trochę o klasyfikacji surowców spożywczych ze względu na stopień ich przetworzenia oraz pochodzenie. W technologii żywności wyróżnia się jeszcze surowce pochodzenia mineralnego, jak woda i sól, a także surowce syntetyczne i częściowo syntetyczne – barwniki i środki spulchniające. Poza podstawowymi grupami surowców zwierzęcych i roślinnych, mamy jeszcze surowce pomocnicze, które służą do nadania wyrobowi określonych cech. Należą do nich na przykład wszystkim znane przyprawy czy żelatyna. Podstawowe grupy stanowią najważniejszą część przetworu.

Surowce spożywcze pochodzenia zwierzęcego

Jeśli chodzi o podstawową klasyfikację surowców spożywczych pochodzenia zwierzęcego, to wyróżniamy mięso pochodzące z uboju, a także surowce uzyskiwane z hodowli, jak mleko i jajka. Omawiane surowce nie tylko służą do produkcji wędlin, kiełbas, pasztetów, gotowych dań, maślanki, masła i jogurtu, ale także niektóre z nich można wykorzystywać jako gotowy produkt. Wspomniane wcześniej jaja i mleko mogą być wykorzystywane do produkcji i być spożywane jako gotowy produkt. Surowce spożywcze znajdziemy na przykład na stronie http://oqema.pl/produkty/branza-spozywcza-i-paszowa/ . Korzystając z takich miejsc można liczyć na profesjonalne doradztwo w doborze produktów.

Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego