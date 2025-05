Filmowy zawrót głowy! Helios prezentuje najlepsze tytuły

Kinowy repertuar w nadchodzącym tygodniu okaże się bogaty w wyczekiwane nowości. Na ekranach zagoszczą aż dwie gorące premiery: najnowsza odsłona brawurowej serii „Mission: Impossible - The Final Reckoning” oraz pełna humoru produkcja „Lilo i Stitch”. Nie zabraknie też innych, różnorodnych hitów, dlatego Helios zachęca do zaplanowania rodzinnej wizyty w kinie, także z okazji zbliżającego się Dnia Matki!

„Mission: Impossible - The Final Reckoning”

Sympatycy Toma Cruise’a mogą wybrać się do kin na premierę kontynuacji słynnej serii z jego niezapomnianą rolą. „Mission: Impossible - The Final Reckoning” to nowa odsłona tytułu, którego znakiem rozpoznawczym są wbijająca w fotel akcja i kaskaderskie wyczyny. Fabuła nowości skupia się na dalszych poszukiwaniach sztucznej inteligencji o nazwie The Entity, która zinfiltrowała sieci wywiadowcze całego świata. Tropem głównego bohatera, Ethana Hunta i jego zespołu podążają rządy wielu państw. Do akcji wkroczą zarówno nowi sojusznicy, jak i dawny wróg Ethana, odpowiadający za śmierć bliskiej mu osoby. . .

„Lilo i Stitch”

Nowością dla widzów w każdym wieku jest premiera od Disneya – „Lilo i Stitch”. To aktorska adaptacja uwielbianego animowanego klasyka z 2002 roku. Film opowiada historię samotnej dziewczynki o imieniu Lilo i zbiegłego kosmity, Stitcha. Ten ostatni jest niezwykłą istotą, mającą potrzebę niszczenia wszystkiego, co znajdzie się na jego drodze. Dla Lilo staje się jednak wyjątkowym przyjacielem, a nawet nowym członkiem rodziny, która w języku hawajskim nazywana jest „ohana”. Tymczasem na drodze bohaterom mogą stanąć nie tylko groźni przybysze z kosmosu, lecz także. . . opieka społeczna. Więź, jaka łączy bohaterów, pozwoli im jednak zrozumieć, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie.

„Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”

Ponadto w repertuarze znajdą się największe przeboje ostatnich tygodni, takie jak horror „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”. To kolejna odsłona popularnej w latach 2000. serii, której głównym motywem jest zdolność przewidywania przyszłości przez jednego z bohaterów. Ta cenna umiejętność nie jest jednak w stanie ocalić wszystkich postaci przed rozmaitymi zagrożeniami. Stefanie, którą od pewnego czasu prześladują powtarzające się koszmary, postanawia udać się do rodzinnego miasta. Jej celem jest odnalezienie jedynej osoby, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią. . .

„Minecraft: Film”

Nadal w kinach Helios dostępny jest tytuł inspirowany kultową grą – „Minecraft: Film”. Czwórka bohaterów zostaje wciągnięta do Nadziemia: osobliwej krainy czarów, gdzie wszystko przybiera kształt sześcianu. W walce z napotkanymi zagrożeniami i powrocie do domu pomoże im doświadczony gracz, Steve – postać lubiana przez wszystkich sympatyków Minecrafta! Razem przeżyją niesamowitą przygodę, dzięki której wykażą się odwagą, jak również uwolnią swoją kreatywność, a zdobyte umiejętności przydadzą im się nie tylko w grze.

„Cudowne życie”

Co poniedziałek w wybranych lokalizacjach sieci Helios odbywają się seanse w ramach cyklu Kino Konesera, przybliżającego mniej komercyjne, lecz warte uwagi tytuły. 26 maja sieć zaprasza na pokazy filmu „Cudowne życie”. To komediodramat przybliżający losy rodziny na tle Paryża lat 60. ubiegłego wieku. Najmłodszy syn Esther, Roland otrzymuje druzgocącą diagnozę – zdaniem lekarzy chłopiec nigdy nie będzie mógł chodzić. Jego matka nie przyjmuje jednak tego do wiadomości i pełna nadziei pragnie stworzyć wymarzony świat dla swojego dziecka, jednocześnie walcząc o jego zdrowie.

„Przepiękne!”

Z kolei w czwartkowe popołudnie, 29 maja na ekrany zawita polski film w ramach cyklu Kultura Dostępna. Tym razem będzie to dramat „Przepiękne!”, ukazujący historie sześciu różnych kobiet. Ich wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie własnej drogi do spełnienia marzeń. Bohaterki mierzą się z kwestiami takimi jak między innymi: pogodzenie macierzyństwa z samorealizacją, zerwanie z rutyną w małżeństwie z długim stażem lub walka z presją młodości. To także wspaniała propozycja na film z okazji Dnia Matki — pełna emocji, refleksji i kobiecej siły opowieść, która może stać się inspiracją do wspólnej rozmowy i wzruszeń. Ponadto w obsadzie znalazła się plejada gwiazd, takich jak: Marta Nieradkiewicz, Hanna Śleszyńska, Olaf Lubaszenko i Mikołaj Roznerski.

Helios zaprasza na majowe pokazy także w towarzystwie ukochanych mam!

