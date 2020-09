Do czego można wykorzystać podpis elektroniczny?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Coraz więcej osób korzysta z internetu po to, aby załatwiać różne sprawy biznesowe i urzędowe. To wygodne rozwiązanie, ponieważ oszczędza czas, a także ułatwia prowadzenie czynności, które dotychczas wymagały osobistego kontaktu.

Do realizacji czynności biznesowych czy urzędowych online można zastosować podpis elektroniczny, czyli inaczej epodpis - https://it-partner24.pl/oferta/podpis-elektroniczny To specjalny typ podpisu przeznaczonego do uwierzytelniania jego właściciela. Za pomocą takiego podpisu można sygnować dokumenty elektroniczne różnych typów, a także można używać go do weryfikacji tożsamości w różnych systemach online.

Czym jest epodpis, czyli podpis elektroniczny?

Podpisem elektronicznym nazywa się rodzaj podpisu, który ma formę cyfrową. To unikatowy, jedyny w swoim rodzaju klucz, który weryfikuje swojego posiadacza. Aktualnie podpisy tego typu są używane już od ponad 20 lat. Są one obecne zarówno w polskich, jak i w europejskich przepisach prawnych. Na gruncie prawa polskiego głównym dokumentem regulującym korzystanie z podpisów elektronicznych jest ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173).

Podpis elektroniczny kwalifikowany

Największym powodzeniem cieszy się jeden z typów podpisów elektronicznych, a mianowicie jest to podpis elektroniczny kwalifikowany. To podpis zapewniający najwyższą ochronę tożsamości – stanowiący najsilniejsze potwierdzenie weryfikacji dokonanej przez jego właściciela, dlatego też jest on wybierany najczęściej. Aktualnie taki epodpis może zamówić każdy, kto chciałby uzyskać dodatkową formę weryfikacji przy sygnowaniu dokumentów elektronicznych oraz przy załatwianiu spraw online.

Gdzie najczęściej stosuje się podpisy elektroniczne?

Podpis elektroniczny posiada bardzo szerokie zastosowanie. Jest on wykorzystywany między innymi w sferze biznesowej, ale również przydaje się podczas załatwiania spraw urzędowych.

Przykładowe zastosowania podpisu elektronicznego:

kontakty z Urzędem Skarbowym – składanie elektronicznych dokumentów, na przykład e-deklaracji podatkowych, dokumentów JPK

kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – wysyłanie dokumentów za pomocą programu Płatnik

kontakty z urzędem celnym – przesyłanie dokumentacji z wykorzystaniem oprogramowania e-Zefir

korzystanie z platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – kontakty z urzędami oraz załatwianie innych spraw

zawieranie umów cywilnoprawnych z innymi osobami

uczestniczenie w przetargach odbywających się za pomocą internetu

uczestniczenie w zamówieniach publicznych – także przez sygnowanie dokumentacji typu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

podpisywanie faktur elektronicznych

podpisywanie e-maili

podpisywanie innego typu dokumentów

W jaki sposób można uzyskać swój epodpis?

Własny podpis elektroniczny można uzyskać za pośrednictwem firm zajmujących się wydawaniem takich właśnie podpisów. Można zamówić je online lub też osobiście – po wizycie w jednej z placówek firm wydających podpisy elektroniczne. Podczas wizyty albo pocztą otrzymuje się wtedy specjalną kartę kryptograficzną, na której znajduje się certyfikat kwalifikowany. Taki podpis elektroniczny zachowuje ważność przez okres 2 lat. Następnie trzeba będzie go odnowić.