Czysta woda w akwarium? To proste!

Posiadanie akwarium w domu to marzenie nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Piękne aranżacje wodne sprawiają, że niejednokrotnie akwarium jest jedną z najciekawszych dekoracji wnętrz. Co więcej, prócz doskonałej prezencji jest doskonałym pomysłem na hobby. Czy można odnaleźć skuteczny sposób, by woda w naszym akwarium była czysta i wymagała jedynie od czasu do czasu małej podmiany? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. Zaczynamy!

Kompletny zestaw na start

Podejmując decyzję o założeniu we własnym domu akwarium, należy pomyśleć o całym przedsięwzięciu długookresowo. By móc cieszyć się zadbanym i zdrowym zbiornikiem wodnym, koniecznym jest wyposażenie go w pewne niezbędne, podstawowe elementy. Akwarium zestawy gotowe to bardzo dobre rozwiązanie. W skład takich zbiorników, prócz zbiornika i pokrywy wchodzą m.in. grzałka oraz filtr do wody. Pomimo tego, że wydawać by się mogło, że takie elementy to akcesoria drugoplanowe, filtry do akwarium odgrywają niebagatelną rolę. To od odpowiedniej filtracji wody zależy jej czystość i klarowność. Każde akwarium wyposażone w odpowiednio dobrany filtr będzie o wiele łatwiej utrzymać w czystości.

Rodzaje filtrów do akwarium

Filtracja mechaniczna w akwarium to absolutna podstawa jego funkcjonowania. Wyróżnić możemy:

- filtry gąbkowe,

- filtry kaskadowe,

- filtry zewnętrzne,

- filtry wewnętrzne,

- filtry podżwirowe.

Filtr gąbkowy najlepiej jest wybrać do krewetkarium bądź hodowli narybku.

Filtry kaskadowe zawiesza się z boku lub z tyłu akwarium na jego szybie. Do zbiornika wpuszczana jest rurka, która zasysa i poddaje wodę filtracji. Wyposażone są w skimmer zbierający brud z powierzchni wody.

Filtry zewnętrzne, które potocznie zwane są filtrami kubełkowymi, to propozycja dla zbiorników wodnych powyżej 60 litrów. Są to najwyższej klasy urządzenia zapewniające filtrację mechaniczną, chemiczną oraz biologiczną.

Filtry wewnętrzne zajmują mało miejsca i są powszechnie stosowane do małych zbiorników wodnych.

Filtry podżwirowe umieszczone są jak sama nazwa wskazuje pod żwirem i działają podobnie jak filtry gąbkowe. W ten sposób doskonale usuwamy strefy beztlenowe z podłoża.

Wyróżnić możemy także filtry do oczka wodnego, które to z roku na rok cieszy się większym uznaniem i zastosowaniem w przydomowych ogródkach czy tarasach.

Wodny świat potrafi zachwycić i sprawić, że poświęcimy mu wiele czasu. Podaruj sobie unikatowe, dobrze wyposażone akwarium, i czerp z niego radość, odkrywając go na nowo każdego dnia!.