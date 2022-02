Zatrzymano sklepowego złodzieja. Ukradł towar za ponad 500 złotych!

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II dziękują wszystkim, którzy przekazali informacje w sprawie personaliów sprawcy kradzieży artykułów elektronicznych, do jakich doszło w dniu 15.11.2021 roku w drogerii w Sosnowcu przy ulicy Orlej. Sprawcza został ustalony i zatrzymany.

Sprawca ukradł towary o łącznej wartości ponad 500 złotych

Do zdarzenia doszło w dniu 15.11.2021 roku w drogerii w Sosnowcu przy ulicy Orlej. Sprawca ukradł towary łącznej wartości ponad 500 złotych. Jego łupem padły elektryczne szczoteczki do zębów. Publikowaliśmy jego wizerunek wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów. Po publikacji do śledczych spłynęły informacje, dzięki którym jego dane zostały ustalone.

Trudności nastręczyło policjantom ustalenie jego miejsca pobytu, mężczyzna przemieszczał się po terenie całej aglomeracji. Został jednak wytropiony i zatrzymany. Jak ustalili kryminalni, również policjanci kilku innych jednostek "byli zainteresowani spotkaniem" z zatrzymanym. Mężczyzna odpowiada za szereg innych czynów, których dokonał na terenie miast ościennych. Za kradzież może trafić do więzienia na 5 lat.