Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiec: akcja „Bezpieczny Pieszy” – ponad 130 wykroczeń w jeden dzień

  • Dodano: 2025-10-23 11:45

Przedwczoraj na ulicach Sosnowca policjanci prowadzili działania „Bezpieczny Pieszy”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi pojawili się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych oraz kierowców. Ich obecność miała na celu ograniczenie liczby wykroczeń i przypomnienie o wzajemnym szacunku wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ponad 130 wykroczeń w jeden dzień

Podczas akcji policjanci z sosnowieckiej drogówki odnotowali blisko 130 wykroczeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Niestety, pojawiły się także przypadki wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem lub na przejściu dla pieszych, co jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze.

Działania były prowadzone w miejscach, które z analizy zdarzeń drogowych zostały wskazane jako szczególnie niebezpieczne. Funkcjonariusze zwracali uwagę zarówno na zachowania kierujących wobec pieszych, jak i na samych pieszych – zwłaszcza w rejonach o dużym natężeniu ruchu.

Apel o ostrożność na drogach Sosnowca

- Przypominamy - to, co robimy i jak się zachowujemy na drodze, ma ogromny wpływ na nasze oraz innych bezpieczeństwo. Kolejny raz zwracamy się z apelem o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. Kierowcy, pamiętajcie o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na przejściu. Piesi, zadbajcie o swoją widoczność – szczególnie po zmroku, gdy warunki na drodze są trudniejsze. Noszenie odblasków może uratować życie - przekazują mundurowi.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed nim, a także omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego, to poważne wykroczenia. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, kary za te wykroczenia drogowe wynoszą 1500 złotych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również