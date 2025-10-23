Sosnowiec: akcja „Bezpieczny Pieszy” – ponad 130 wykroczeń w jeden dzień

Przedwczoraj na ulicach Sosnowca policjanci prowadzili działania „Bezpieczny Pieszy”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi pojawili się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych oraz kierowców. Ich obecność miała na celu ograniczenie liczby wykroczeń i przypomnienie o wzajemnym szacunku wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ponad 130 wykroczeń w jeden dzień

Podczas akcji policjanci z sosnowieckiej drogówki odnotowali blisko 130 wykroczeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Niestety, pojawiły się także przypadki wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem lub na przejściu dla pieszych, co jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze.

Działania były prowadzone w miejscach, które z analizy zdarzeń drogowych zostały wskazane jako szczególnie niebezpieczne. Funkcjonariusze zwracali uwagę zarówno na zachowania kierujących wobec pieszych, jak i na samych pieszych – zwłaszcza w rejonach o dużym natężeniu ruchu.

Apel o ostrożność na drogach Sosnowca

- Przypominamy - to, co robimy i jak się zachowujemy na drodze, ma ogromny wpływ na nasze oraz innych bezpieczeństwo. Kolejny raz zwracamy się z apelem o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. Kierowcy, pamiętajcie o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na przejściu. Piesi, zadbajcie o swoją widoczność – szczególnie po zmroku, gdy warunki na drodze są trudniejsze. Noszenie odblasków może uratować życie - przekazują mundurowi.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed nim, a także omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego, to poważne wykroczenia. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, kary za te wykroczenia drogowe wynoszą 1500 złotych.