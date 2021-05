Stare numery telefonów Policji wkrótce przestaną działać

Jeszcze tylko do końca czerwca można będzie dodzwonić się na stare numery telefoniczne wszystkich jednostek Policji w całym kraju. O zmianach Policja informuje od ponad roku, a jak wynika z przeprowadzonych analiz, nadal dziennie przyjmuje ponad 6 tysięcy połączeń poprzez starą numerację.

Od 1 lipca będzie można skontaktować się telefonicznie jedynie wybierając prefiks MSWiA - 47 i numer wewnętrzny danej komendy, używany do tej pory wyłącznie w wewnętrznej sieci resortowej.

Zmianie nie ulega numer alarmowy 112

W związku ze wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, ponad rok temu doszło do kompleksowej zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast do tej pory używanego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku województwa śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych jak i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci publicznej do jednostki policji, należało znać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu. Dla KWP w Katowicach prefiks miejski, to „32 200”. Aby wykonać połączenie do centrali KWP w Katowicach należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 32 200 2222, zaś z wewnętrznej sieci resortowej 851 2222. Po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tymi dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak: 47 851 2222 .

Taki też numer (w zależności od operatorów z prefiksem międzynarodowym - dla Polski +48), będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych. Prosimy o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer strefy numeracyjnej 47, jest obecnie prefiksem, jakim posługują się wszystkie służby podległe MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie należy obawiać się ich odbierania.

Dotychczas używane numery telefonów od 1 lipca 2021 roku będą nieaktywne

Nowe numery do poszczególnych jednostek śląskiego garnizonu policji znajdują się na stronach internetowych KWP w Katowicach oraz komend miejskich i powiatowych, a także na stronach BIP tych jednostek w zakładkach o danych teleadresowych.