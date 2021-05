1 000 000 zł w Lotto Plus w Sosnowcu!

We wtorkowym losowaniu Lotto Plus szczęście uśmiechnęło się do gracza, który odwiedził punkt sprzedaży LOTTO przy al. Józefa Mireckiego 5 w Sosnowcu. A oto liczby wylosowane 18 maja w Lotto Plus: 6, 12, 15, 24, 42, 45.

Grający sam skreślił swoje liczby, a dzięki wyborze gry systemem (10 liczb z 49), oprócz okrągłego miliona wygrał dodatkowo 93 800 zł. W grze systemem typuje się więcej niż 6 liczb w zakładzie, dzięki czemu rośnie szansa na wygraną i jej wysokość, o czym przekonał się gracz w Sosnowcu.

Warto podkreślić, że to już druga trafiona "szóstka" w Lotto Plus w Sosnowcu. Ponadto w tym mieście odnotowano 7 głównych wygranych w Lotto. Najwyższą wygraną w Sosnowcu nadal stanowi "szóstka" w Lotto z maja 2016 roku warta 19 268 238,40 zł.