Wracają odwiedziny, ale zmian jest więcej.

Sosnowiecki Szpital Miejski wraca do normalnego trybu pracy i przywraca możliwość odwiedzin pacjentów. Czas walki z pandemią, której stawiał czoła blisko 700-osobowy zespół, był jednak także okresem realizacji różnych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi szpitala. Sprzęt za 6 mln złotych (m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne) i otwarcie nowego, specjalistycznego laboratorium diagnostycznego, to przykłady istotnych zmian, które pojawiły się w funkcjonowaniu placówki.

Z końcem marca zakończyły działalność oddziały covidowe Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. W czasie ostatniej fali pandemii, placówka dysponowała 110 łóżkami dla pacjentów z COVID-19, w tym 3 respiratorowymi.

– Optymizmem napawa fakt, że po tak długiej walce z pandemią, możemy wrócić do normalnego trybu funkcjonowania oddziałów. Wszyscy pracownicy Szpitala w tym wymagającym czasie z wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki, wdrażając najwyższe standardy leczenia i ochrony zdrowia pacjentów. Tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy hospitalizowaliśmy blisko 1000 chorych na COVID-19, większość wymagała terapii tlenem, a u 91 osób zastosowano leczenie z użyciem respiratora – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego i dodaje:

– Pamiętajmy jednak, że koronawirus nie zniknął i ciągle powinniśmy zachowywać odpowiednie zasady higieny osobistej, a jeśli obserwujemy u siebie niepokojące objawy, zostańmy w domu i skontaktujmy się z lekarzem.

Udział Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w leczeniu najciężej chorych pacjentów z COVID-19 był możliwy dzięki kompetentnemu współdziałaniu kadry medycznej, w tym pracujących na co dzień w bloku operacyjnym lekarzy anestezjologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, rehabilitantów, psychologów, służb epidemiologicznych, diagnostów laboratoryjnych, a także salowych, pracowników apteki szpitalnej, służb technicznych oraz administracji. W sumie, w różnych rolach, w walce z COVID-19 w szpitalu pracowało blisko 700 osób.

Ponadto, sosnowiecka placówka podczas pandemii przeszła kilka istotnych zmian, które poprawiały standard jej funkcjonowania, a w konsekwencji, poszerzyły zakres oferowanych świadczeń medycznych.

Laboratorium w nowej lokalizacji i z nowymi usługami

Nowo otwarty Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, czyli laboratorium, oferuje pacjentom wiele specjalistycznych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej. Można wykonać je zarówno ze skierowania lekarza, jak i komercyjnie. Warto zaznaczyć, że badania laboratoryjne to jeden z podstawowych elementów diagnostyki wielu schorzeń i dzięki nim można wdrożyć skuteczne leczenie. Laboratorium wykonuje więc mrówczą pracę na rzecz wszystkich pacjentów i jest niezwykle ważnym elementem w organizmie szpitala. W czerwcu 2021 r. zakład zyskał nową lokalizację na III piętrze Budynku A, w wyremontowanych pomieszczeniach po Bloku Operacyjnym. Dla pracowników zmiany przyniosły większy komfort pracy, pacjenci zaś zyskali dostęp do większej liczby specjalistycznych badań i możliwość skorzystania z komercyjnego Punktu Pobrań.

– Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych, pobieranych w dogodnych dla pacjenta godzinach, z możliwością płatności gotówką oraz kartą na miejscu w Punkcie pobrań. Służymy również fachową pomocą w doborze odpowiednich badań – mówi Joanna Pierzchała, koordynator Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i dodaje.

– Nasze laboratorium może pochwalić się wykwalifikowanym personelem składającym się z: 10 Diagnostów laboratoryjnych, w tym 3 specjalistek w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, 1 osoby w trakcie specjalizacji, 1 specjalistki w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej oraz 7 techników analityki medycznej.

W trosce o zagwarantowanie usług na najwyższym poziomie, personel laboratorium stale podnosi kwalifikacje. Odzwierciedleniem wysokiej jakości codziennej pracy są wyniki licznych programów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Co równie istotne, badania przeprowadzane są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej wiodących na rynku firm m.in. Sysmex, Beckman Coulter, Radiometer, Mindray, Grifols, która stanowi wyposażenie poszczególnych pracowni. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej odbywają się także zajęcia dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a specjalistki laborantki pełnią funkcje opiekunów osób podnoszących kwalifikacje w ramach specjalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dostępne są na stronie internetowej szpitala.

Pandemia nie przeszkodziła w sprawnym działaniu szpitala, a dzięki dofinansowaniu szpital zyskał specjalistyczny sprzęt za 6 mln zł

Sosnowiecki Szpital Miejski, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, stale zapewniał specjalistyczną opiekę medyczną. W trosce o pacjenta nieprzerwanie pracowały: Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej oraz Oddział Urologii.

Kilka dni temu działalność wznowiły oddziały: Chorób Wewnętrznych I i Oddział Neurologii

z Pododdziałem Udarowym, a także Oddziału Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią. Po Świętach nastąpi otwarcie Oddziału Otolaryngologii i Geriatrii. Po remoncie przywrócone zostanie również działanie Oddziału Skórno-Wenerologicznego.

– Sprawna organizacja leczenia pacjentów nie byłaby możliwa bez poświęcenia i oddania personelu medycznego szpitala. Ogromne podziękowania należą się wszystkim z 700-osobowej kadry pracowników naszej placówki. Jestem dumna z całego zespołu, który doskonale zdał egzamin z próby, jaką jest pandemia koronawirusa – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Pozyskana przez szpital w czasie pandemii aparatura medyczna będzie nadal wykorzystywana do diagnostyki, monitorowania i prowadzenia skutecznych terapii dla pacjentów. W znacznej mierze przyczyni się ona do podniesienia efektywności leczenia, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo chorych.

Środki na zakup sprzętu oraz aparatura przekazane zostały przez Gminę Sosnowiec, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Ministerstwo Zdrowia, Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowskią Metropolię, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Sosnowiecką Korporację Wydawniczą SCW Sp. z o.o. a ich łączna wartość to prawie 6 milionów złotych.

Wśród specjalistycznej bazy sprzętowej, w jaką podczas pandemii, zaopatrzony został szpital znajdują się m.in.: respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, zestawy do terapii wysokoprzepływowej, aparaty USG, mammograf cyfrowy, aparat RTG czy videolaryngoskop.

Zmiany zasad odwiedzin

Sosnowiecki Szpital Miejski wraca do pracy w normalnym trybie i przywraca także możliwość odwiedzin. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów wprowadzono określone zasady w poszczególnych oddziałach. Wizyty w Oddziałach Chorób Wewnętrznych I oraz Neurologii, a także Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym są możliwe w godzinach pomiędzy 7.00 a 19.00. Ważne jest, aby pacjenta odwiedzała tylko jedna osoba jednocześnie, a czas wizyty nie powinien przekraczać 20 minut. Odwiedziny pacjentów w pozostałych oddziałach są możliwe za każdorazową zgodą lekarza – czas trwania odwiedzin pozostaje ograniczony do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb pacjenta oraz do jednej osoby odwiedzającej. W całym Szpitalu nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz obowiązek dezynfekcji rąk, co dotyczy personelu, pacjentów oraz wszystkich odwiedzających. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Szpitala.