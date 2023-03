Sosnowiec: Nowe tablice pod rondem Praw Kobiet

W przejściu podziemnym pod rondem Praw Kobiet (przy tzw. "Plastrach Miodu") rozpoczął się montaż nowych tablic Galerii Praw Kobiet.

To miejsce powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób, dla których prawa kobiet to kwestia fundamentalna. – Liczymy na to, że wystawa pokaże jaki duży postęp zrobiliśmy w kwestii równości kobiet, ale też uzmysłowi nam jak wiele mamy jeszcze wszyscy do zrobienia – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.