Policjanci przestrzegają przed aktywnością złodziei!

Zimowa szaruga, szybko zapadający zmrok i opady śniegu, tłok w komunikacji miejskiej i centrach handlowych, a także nieustanny pośpiech to warunki zmniejszające bezpieczeństwo na drodze. Jednak nie tylko. To również doskonała okazja do większej aktywności złodziei.

Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne to doskonałe warunki dla tych, którzy dopuszczają się kradzieży i włamań. Dodając do tego nasze roztargnienie, codzienną gonitwę, stwarzamy doskonałe warunki działania dla złodzieja. Poniżej podstawowy zestaw dobrych praktyk, których stosowanie zmniejszy ryzyko tego, że padniemy ofiarą kradzieży: