Przed nami zwiedzanie Pałacu Schoena z przewodnikiem. Sprawdźcie szczegóły!

Organizatorzy zapraszają na oprowadzanie po Pałacu Schoena, które odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15:00.

Zwiedzanie z przewodnikiem

O Pałacu opowie pani kustosz Joanna Kunysz – osoba, która wie o nim wszystko... a może nawet więcej? Czy to tylko „przystawka” przed daniem głównym, jakim będzie wystawa „Tkając miasto. W 150-lecie przybycia Schoenów do Sosnowca” (od 8 maja)? Być może – ale za to jaka smakowita!

- U nas nawet podczas przerwy między wystawami czasowymi nie sposób się nudzić - przekazują organizatorzy.

Oprowadzanie w cenie biletu wstępu. Rezerwacja nie jest konieczna.