W Sosnowcu odbył się X Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski Młody Mistrz Fryzjerstwa [FOTO]

Konkurs Odbył się dnia 26 marca 2025 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Organizatorem Konkursu jest CKZiU w Sosnowcu. Konkurs jest bardzo prestiżowym, ogólnopolskim wydarzeniem branżowym, w którym młodzi, wchodzący w zawód ludzie mogą uzyskać cenne doświadczenie oraz znacząco podnieść swoją pozycję zawodową na start kariery.

– Na pewno osoby, które tak głęboko interesują się fryzjerstwem i to tak trudnym, kreatywnym fryzjerstwem, mają swoją przyszłość w najlepszych salonach renomowanych, mają swoją przyszłość na pokazach mody. Na pewno będą się rozwijać w takim kierunku artystycznym, czyli brać udział w konkursach, tworzyć fryzury i stylizacje unikalne, efektowne, wysoko zindywidualizowane. Wiąże się to zarówno z nagrodami, z większymi zarobkami i pozycją zawodową, jak również z rozpoznawalnością, renomą własnej osobistej marki. Jest to przyszła elita fryzjerska kraju, Europy, mogą zrobić karierę światową. – mówi Renata Jadowska – organizatorka Konkursu, nauczyciel fryzjerstwa w CKZiU w Sosnowcu