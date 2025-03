Mistrzostwa Polski w Szermierce czyli wszystkie bronie w Arenie Sosnowiec

Kilka miesięcy po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, które zakończyły się dla Polski brązowym medalem w drużynowej rywalizacji w szpadzie kobiet, będziemy mogli w Sosnowcu obejrzeć walki naszych medalistek oraz innych uczestników IO w Paryżu.

– To był piękny czas i ogromna masa emocji, którą zawodniczki i zawodnicy dali nam – kibicom. Dlatego Mistrzostwa Polski w Sosnowcu będą doskonałą szansą na przyjrzenie się rywalizacji z bliska. Będą również doskonałą okazją do podziękowania sportowcom za olimpijskie emocje – cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Mistrzostwa Polski w Szermierce

Mistrzostwa Polski w Sosnowcu, które odbędą się od 29 maja do 1 czerwca skupią zawodniczki i zawodników we wszystkich rodzajach broni (szpada, szabla i floret). Do Sosnowca przyjedzie blisko pół tysiąca zawodniczek i zawodników Wszystkie finały i kluczowe starcia będzie można oglądać na planszach w Arenie Sosnowiec wchodzącej w skład ArcelorMittal Park. Warto podkreślić, że najczęściej Mistrzostwa Polski w Szermierce w poszczególnych broniach odbywają się w różnych miejscach.

Złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski w szpadzie będzie broniła zawodniczka RMKS Rybnik Alicja Klasik oraz szpadzista Maciej Bielca (AZS Wratislavia Wrocław). W drużynach AZS AWF Kraków (kobiety) oraz PKSzerm Warszawa (mężczyźni).

Sosnowiec jest od wielu lat stolicą polskiej szabli, dlatego zawodniczki i zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz Towarzystwa Miłośników Szermierki będą rywalizowali w sobotę 31 maja oraz niedzielę 1 czerwca.

– Zuzanna Cieślar może poszczycić się czteroma Mistrzostwami Polski z rzędu. Nikt przed nią tego nie dokonał, a teraz będzie mogła poprawić ten wynik – wyjaśnia Beata Rak, prezes Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz członkini zarządu Polskiego Związku Szermierczego.

Sporo zamieszania w walce o medale mogą wprowadzić młode zawodniczki Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie.

Również kobieca drużyna ZKSu Sosnowiec będzie stała przed szansą na obronę tytułu. Wśród mężczyzn jednym z faworytów do tytułu Mistrza Polski jest Krzysztof Kaczkowski (ZKS Sosnowiec), który będzie chciał odebrać tytuł Olafowi Stasiakowi z KKSz Konin. Drużyna z Konina to także aktualni Mistrzowie Polski.

W Sosnowcu zobaczymy również florecistki i florecistów, czyli szóste drużyny ostatnich Igrzysk Olimpijskich. Tytułów indywidualnych bronić będą Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań) oraz Leszek Rajski (Wrocławianie), drużynowych KU AZS UAM Poznań (kobiety) i KS AZS AWFiS Gdańsk (mężczyźni).

Planowany harmonogram

29 maja (czwartek)

Szpada Mężczyzn indywidualnie.

Szpada Kobiet indywidualnie

30 maja (piątek)

Szpada Mężczyzn drużynowo.

Szpada Kobiet drużynowo.

31 maja (sobota)

Szabla kobiet indywidualnie.

Szabla Mężczyzn indywidualnie.

Floret Mężczyzn indywidualnie.

Floret Kobiet Indywidualnie.

1 czerwiec 2025 (niedziela)