Harpagańska Dycha już w niedzielę!

Już w najbliższą niedzielę 23 marca 11. edycja Harpagańskiej Dychy.

Zapisanych jest już blisko 850 uczestników

Bieg na dystansie 10 kilometrów oraz marsz nordic walking ok. 6 km. Do zawodów zapisało się blisko 850 osób, ale można to jeszcze zrobić w sobotę – w biurze zawodów (w godzinach 9:00-12:00), które będzie się znajdowało na ArcelorMittal Park.

Harpagańska Dycha

Biegacze rywalizację rozpoczną o 10.00. Start odbędzie się z terenu ArcelorMittal Park. Trasa przebiegać będzie ulicami Sosnowca. Uczestniczy z ZPS pobiegną ul. Zaruskiego w kierunku 3 Maja, zrobią nawrotkę na wiadukcie przy ul. Blachnickiego i pobiegną dalej ul. 3 Maja w kierunku centrum. Przy Plastrach Miodu zawrócą, aby 3 Maja i Blachnickiego udać się w kierunku mety na ArcelorMittal Park.

Nie możesz biec? Kibicuj na trasie! Zapisy elektroniczne zamknięte, ale Harpagańska Dycha to nie tylko biegacze i walkerzy – to także niesamowici kibice, którzy dodają skrzydeł na trasie!

23 marca przyjdź na trasę i wspieraj zawodników swoją energią! A jeśli jeszcze się wahasz – w sobotę ostatnia szansa, by dołączyć do biegu!

Poniżej zamieszczamy trasę biegu i jednocześnie przypominamy, że w czasie biegu wystąpi czasowe zamknięcie ulic Zaruskiego oraz 3 Maja.