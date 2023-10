Rajd Wisły z sosnowieckim akcentem. W wydarzeniu wziął udział sosnowiczanin!

Za nami 68. Rajd Wisły. W zmaganiach wziął udział sosnowiczanin Paweł Kostka.

Rajd Wisły z udziałem mieszkańca Sosnowca

Paweł Kostka tworzy team z pilotem Rafałem Goldmanem. Jeżdżą Kia Picanto JA Poj. 1,25 L. Moc wystrojona na paliwie 98 oktanów to 100 KM przy wadze 960 Kg. Jest to auto, które jeździło w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski Kia Picanto Cup. Auto zostało dostosowane do rajdów płaskich. Spalanie auta na odcinku specjalnym wynosi około 20 l/100km, na odcinku dojazdowym już 8l/100km.

– Koordynatorem serwisu i głównym pomysłodawcą prac przy aucie jest Adrian Franiszyn. Start był możliwy dzięki wsparciu firm Tkanina plandekowa – Materiał na plandekowy do druku | RMC Polska (rmc-tkaniny techniczne.pl) oraz RMC Transport – Wozimy dla najlepszych – podkreśla Paweł Kostka, który zrelacjonował dla nas udział w wyścigu.

– Rajd Wisły rozpoczął się dla nas piątkowym odcinkiem specjalnym Jaszowiec. Tam niestety byliśmy spowalniani na trasie przez zabezpieczenie z powodu kibiców na trasie ale wiadomo, że względy bezpieczeństwa są najważniejsze a czas nie gra roli. W sobotę czekały nas odcinki Istebna i Rychwałd przejeżdżane dwukrotnie. Od początku był dylemat jakie opony wybrać. Wybraliśmy wariant bezpieczny czyli opony deszczowe. Pierwszy przejazd odcinka Istebna, który był częściowo suchy a miejscami mokry, był dla nas pechowy bo prawie na minutę zaparkowaliśmy auto poza drogą i tylko dzięki pomocy kibicom (bo auto zawisło na skarpie) w tym miejscu, którzy wynieśli nas na drogę pojechaliśmy dalej. Ukłony dla nich. Odcinek Rychwałd przejechaliśmy bez większych problemów. Druga pętla była o tyle prostsza, że już najzwyczajniej w świecie lało. Czyli przyczepność wszędzie podobna gdyby nie naniesione błoto na drogę. Ostatecznie podjęliśmy decyzję aby za wszelką cenę dojechać do mety a wynik przyjdzie. Koniec końcem mamy 15 w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, 25 miejsce w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Południa oraz 4 miejsce w klasie RallyN3. Najważniejsze, że auto całe dojechało na metę a patrząc po ilości wypadków nie było to takie proste. - dodaje.

W Rajdzie Wisły miał także wziąć udział Piotr Mitręga, sosnowiczanin, który w roli pilota tworzy team Mazda Rally Team Poland. Tym razem bez Mitręgi w składzie ekipie nie udało się ukończyć rajdu. Warto jednak w tym miejscu dodać, że sezon 2023 HRSMP team ukończył nieoficjalnie na 3 miejscu w Klasie Open 4WD.