Dodatek elektryczny tylko do 1 lutego. Sprawdź, czy możesz z niego skorzystać! / fot. Pixabay

Dodatek elektryczny to kolejna forma pomocy dla polskich rodzin walczących z szalejącą inflacją. Ze świadczenia mogą skorzystać rodziny ogrzewające swoje domy prądem, także za pomocą pomp ciepła. Warunki są jednak nieco bardziej restrykcyjne. Kto może otrzymać dodatek elektryczny? Sprawdź!

Dodatek elektryczny – dla kogo?

O dopłatę do ogrzewania elektrycznego mogą ubiegać się gospodarstwa domowe zużywające prąd do ogrzewania, w tym także pompy ciepła. Otrzymanie świadczenia wyklucza posiadanie fotowoltaiki, nawet jeżeli gospodarstwo posiada również pompę ciepła. Z pomocy finansowej nie skorzystają także gospodarstwa, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego bądź do innych źródeł ciepła, takich jak pellet czy drewno.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość dodatku zależy od rocznego poziomu zużycia prądu. W przypadku zużycia do 5 MWh, dodatek elektryczny przysługuje w wysokości 1000 zł. Jeżeli zużycie przekroczy 5 MWh, dodatek zostanie podwyższony do 1500 złotych.

Jak otrzymać dodatek elektryczny?

Wnioski w sprawie przyznania dodatku elektrycznego przyjmują urzędy gmin oraz miast. Istnieje także możliwość złożenia wniosku online, z pomocą portalu e-PUAP. Ze składaniem dokumentów warto się pospieszyć – wnioski przyjmowane są do 1 lutego. Wszystkie podania złożone później nie będą rozpatrywane. Pieniądze trafią do wnioskujących do 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji na temat dodatku elektrycznego znajdziecie na stronie jakiwniosek.pl – oprócz instruktarza krok po kroku, jak starać się o świadczenie, na stronie znajduje się także wzór wniosku do pobrania.