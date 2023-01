Weź udział w wyzwaniu "Przeczytam 52 książki w 2023 roku"!

Kochasz czytać? Nie wyobrażasz sobie dnia bez przeczytania chociaż kilku stron? Twój stosik przerabianych aktualnie lektur regularnie rośnie, maleje, rośnie, maleje? Jeśli tak – jesteś idealnym adresatem akcji stworzonej przez 52 Book Challenge PL "Przeczytam 52 książki w 2023 roku".

Czytaj i wygrywaj

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu z ogromną radością wspiera to czytelnicze wyzwanie, oferując to, co ma najlepszego – książki! Książki tradycyjne, audiobooki oraz bezpłatne kody do popularnych serwisów e-bookowych (Legimi, Empik Go).

Zgłaszając się do Zagłębiowskiej Mediateki lub jednej z wymienionych poniżej filii, uzupełnisz zapas lektur, a także otrzymasz wydrukowaną listę przeznaczoną do wpisywania tytułów przeczytanych przez Ciebie książek. Dodatkowo – dla dzieci przygotowano kolorowankę. Na najaktywniejszych uczestników wyzwania czekają bonusy, w postaci drobnych upominków, dyplomów i – NOWOŚĆ - zwiększenia limitu książek wypożyczanych z naszych zbiorów :) Wiek nie gra roli, zaangażowanie - zdecydowanie TAK!

Lista placówek MBP w Sosnowcu biorących udział w wyzwaniu "Przeczytam 52 książki w 2023 roku":