Bracia z Sosnowca potrzebują pomocy. Rodzice walczą o ich normalne życie

Dwaj bracia z Sosnowca potrzebują naszej pomocy. Piotruś i Damian zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi i rozwijają się wolniej niż ich rówieśnicy. Trwa zbiórka na ich leczenie oraz rehabilitację.

Zbiórka na rzecz Damiana i Piotrusia

Dwaj mali mieszkańcy Sosnowca zmagają się z niepełnosprawnością. Piotruś to 4-latek zmagający się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością sprężoną i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym. Chłopiec nie mówi i nie bawi się z rówieśnikami. Czeka go konieczne badanie słuchu, które przeprowadzone będzie w narkozie. Starszy brat - Damian, ma 6 lat i dla niego los również nie był łaskawy. Chłopiec od najmłodszych lat dużo chorował, a przez poważną chorobę nerek do przedszkola poszedł dopiero w wieku 5 lat. Niestety, obaj chłopcy rozwijają się dużo wolniej niż ich rówieśnicy.

- Damian i Piotruś to nasze oczka w głowie. Nasze ukochane dzieci, dla których uchylilibyśmy nieba. Pragniemy dla nich jak najlepszego życia, od ich pierwszych dni na tym świecie robimy wszystko, by nigdy im nic nie zabrakło. Niestety los postanowił utrudnić nam to zadanie... - przekazują rodzice chłopców w opisie zbiórki założonej za pomocą serwisu siepomaga.pl.

Rodzice walczą o normalne życie dla Damiana i Piotrusia, a nie jest to ani łatwe, ani tanie.

- Leczenie i rehabilitacja pochłaniają niestety lwią część naszych zarobków. Powoli zaczyna brakować nam niezbędnych środków... - przekazują.

Jak pomóc braciom z Sosnowca?

Aby wesprzeć walkę Damiana i Piotrusia o powrót do zdrowia i normalnego życia wystarczy wpłacić dowolną kwotę na internetową zbiórkę, która znajduje się TUTAJ lub wysłać SMS na numer 75365 o treści 0228098. Koszt SMS to 6,15 zł brutto (w tym VAT).

Na ten moment udało się uzbierać około 3,8 tys. z oszacowanej kwoty ponad 12 tys. zł.