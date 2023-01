Koszykarskie emocje w lutym w Sosnowcu!

Sosnowiec będzie w lutym głównym punktem na koszykarskiej mapie Polski! Kibice w przyszłym miesiącu zobaczą w tym mieście ważne mecze reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn oraz turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski kobiet.

9 lutego jeszcze w hali MOSiR przy ulicy Żeromskiego kadra kobiet podejmie Turcję, następnie 23 lutego reprezentacja Polski mężczyzn na otwarcie Areny Sosnowiec w ArcelorMittal Park zagra z Austrią, a później od 24 do 26 lutego w tym samym obiekcie czołowe drużyny Energa Basket Ligi Kobiet powalczą o Suzuki Puchar Polski kobiet.

– Otwarcie nowoczesnej i funkcjonalnej hali sportowej to świetna okazja, aby w Sosnowcu pokazała się reprezentacja Polski. Cieszymy się, że czwartą drużynę ostatnich mistrzostw Europy będą mogli zobaczyć kibice w regionie Zagłębia. Wcześniej kadra kobiet jeszcze w hali MOSiR zagra z Turcją i to będzie ostatnie duże wydarzenie w tym obiekcie. Jestem przekonany, że doping fanów pomoże Biało-Czerwonym w obu meczach w odniesieniu kolejnych ważnych zwycięstw. Na koniec czekają nas jeszcze ogromne emocje związane z turniejem o Suzuki Puchar Polski kobiet – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Kadra kobiet nadal ma szanse na awans na mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu z Turcją drużyna prowadzona przez trenera Marosa Kovacika przegrała w Izmicie 41:52. By liczyć się w walce o EuroBasket, Polki muszą pokonać Turczynki, a także Słowenki w ostatnim meczu rozgrywanym na wyjeździe. 9 lutego w hali przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu można spodziewać się więc ogromnych emocji!

– To będzie godne pożegnanie popularnego „Żeroma”. Łączy nas z tą halą wiele emocji, to tam koszykarze Zagłębia zdobywali tytuły mistrzowskie. To przy Żeromskiego sosnowieccy siatkarze zdobyli w 1995 roku ostatni tytuł Mistrzów Polski. Teraz czas aby sukcesy, w tym te międzynarodowe w ArcelorMittal Park – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.