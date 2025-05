Przed nami spotkanie autorskie z Martą Fox w Zagłębiowskiej Mediatece

Zagłębiowska Mediateka zaprasza serdecznie 27 maja na godz. 18.00 na spotkanie ze znaną i lubianą pisarką i poetką Martą Fox.

Tym razem na tapetę weźmiemy wywiad-rzekę, który z Pisarką przeprowadził Jerzy Fryckowski, a który właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa Śląsk, pod intrygującym tytułem “Kto się kochał w Marcie Fox?”.

Kim jest Marta Fox?

Marta Fox (ur. 1952 w Siemianowicach Śląskich). Katowiczanka. Poetka, powieściopisarka, eseistka. Autorka ponad 50 książek, mistrzyni literatury „dla kobiet”, popularna pisarka dla młodzieży. Dwukrotnie nagrodzona przez International Board on Books for Young People. Kilkanaście jej powieści to bestsellery wydawane nieprzerwanie od ponad 20 lat. Poezja Marty Fox była tłumaczona na języki: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, francuski. Otrzymała „Złoty Telefon” – wyróżnienie Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Przemocą w Rodzinie za książkę „Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa bez tabu”. Uhonorowana medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także „Nagrodą Hanysa”, Marszałka Województwa Śląskiego i Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice. Otrzymała tytuł baronowej od Polskiego Ruchu Monarchistycznego. Ostatnio wydała książki: „Wariatka, która czyta”, „Ten pierwszy raz w Ornecie”, „Kobiety winne grzechu”, „Katowice nie wierzą łzom”. Także powieść „Moja Ołowianko, klęknij na kolanko” o bohaterskiej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która leczyła na Śląsku dzieci chore na ołowicę. Strona internetowa autorki: www.martafox.pl

W czasie spotkania będzie można zakupić książkę Autorki i dostać cenny autograf. Wstęp wolny!