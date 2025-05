Umowa podpisana. 72 miliony na likwidację wysypiska z niebezpiecznymi odpadami

Dzięki środkom z budżetu państwa zostanie wysprzątane składowisko nielegalnych odpadów w rejonie ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu. To właśnie tam doszło do kilku głośnych pożarów. Wczoraj w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na przekazanie środków, za które samorząd Sosnowca usunie niebezpieczne odpady ze spalonego składowiska. Umowę podpisali wojewoda śląski, Marek Wójcik oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Składowisko pełne nielegalnych chemikaliów

Teren, który zostanie posprzątany, był wykorzystywany przez różne firmy i podmioty. Zaczęły się tam pojawiać nielegalnie odpady niebezpieczne, w tym chemikalia. Do pierwszego pożaru doszło we wrześniu 2020 roku, kolejnego na początku 2022 r. Z szacunków wynika, że pozostaje tam ok. 6 tys. ton odpadów, w części spalonych albo nadpalonych. Część odpadów znajduje się na zgarniętych po pożarze pryzmach, część w nadających się do rozbiórki budynkach – w beczkach i w postaci rozlanego szlamu.

Wsparcie dla kilku miast, ale środki wciąż niewystarczające

Jak informowali w lutym bieżącego roku na wspólnej konferencji Marek Wójcik, wojewoda śląski oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca w tym roku za kwotę 104 milionów złotych rozpoczną się prace likwidujące nie tylko sosnowieckie składowisko, ale i podobne w Siemianowicach Śląskich, Szczekocinach i Mykanowie. Przedstawiciele samorządów sygnalizowali, że otrzymane kwoty są niewystarczające na przeprowadzenie całości prac. Władze Sosnowca deklarowały starania o kolejne ok. 45 mln zł na 2026 r. Na początku maja sosnowieccy samorządowcy otrzymali gwarancję z resortu finansów, że w tym i w 2026 r. w sumie miasto otrzyma na usunięcie nielegalnych odpadów w rejonie ul. Ostrogórskiej ponad 72 mln zł.

Nowelizacja prawa otworzyła drogę do większego wsparcia

– Dotacje do likwidacji niebezpiecznych składowisk umożliwiła nowelizacja ustawy o odpadach, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy samorządy mogą otrzymać więcej niż wcześniejsze 80% dofinansowania. Pieniądze dla Sosnowca to efekt konkursu, w którym wnioski oceniane były przez m.in. Śląski Urząd Wojewódzki i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pod uwagę brana była m.in. odległość od infrastruktury krytycznej czy zabudowań mieszkalnych – informuje Marek Wójcik, wojewoda śląski.

264 miliony zł dla czterech samorządów

Ogółem 264 mln zł rządowej dotacji mają dostać cztery samorządy z woj. śląskiego na usunięcie niebezpiecznych odpadów. Chodzi o dwu lub trzyletnie projekty w Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, Szczekocinach i Mykanowie.

– Z jednej strony oczywiście się cieszę, że państwo nas wesprze, ale z drugiej przypominam, że przez lata apelowaliśmy do poprzedniego rządu o zmiany w prawie, o większą uwagę przy ściganiu mafii śmieciowych. Tymczasem w 2019 r. zmieniono prawo tak, że odpowiedzialność zrzucono na samorządy. To był kolejny etap “walki”, ale nie z tymi, co trzeba. Dziękuję tym, którzy nas wspierali, dziękuję Panu wojewodzie, ale trzeba pamiętać, że pieniądze te mogły być wydane w zupełnie inny sposób – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Niebezpieczne odpady – co znajduje się na terenie?

W rejonie ulicy Ostrogórskiej wśród nielegalnych odpadów znajdują się m.in.: odpadowe kleje, szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne, odpady farb i lakierów, szlamy z usuwania farb i lakierów, szlamy wodne zawierające farby i lakiery, odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady wykazujące właściwości niebezpieczne.

Miasto posprząta za kogoś innego

– To nie są odpady miejskie czy komunalne, tylko śmieci cudze, którymi miasto musi się zająć zamiast właściciela. Bardzo się cieszę, że posprzątamy to miejsce. Najważniejsze, aby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości – przyznaje Anna Jedynak-Rykała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Harmonogram działań i przetarg w toku

Procedura przetargowa, która wyłoni firmę odpowiedzialną za posprzątanie terenu już się rozpoczęła.