Sosnowiec upamiętnił 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej [ZDJĘCIA]

8 maja 2025 r. w Sosnowcu odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Kwiaty złożono przy grobie ofiar hitlerowskich egzekucji na cmentarzu przy ul. Smutnej.

80. rocznica zakończenia II wojny światowej w Sosnowcu

8 maja 2025 roku w Sosnowcu odbyły się wyjątkowe uroczystości, które miały na celu upamiętnienie 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość miała miejsce przy grobie zbiorowym wojennym, gdzie spoczywają ofiary rozstrzelane przez hitlerowców w dniach 4-6 września 1939 roku. Cmentarz przy ulicy Smutnej, pełen tragicznych wspomnień, stał się miejscem oddania hołdu tym, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

Ważność pamięci historycznej w obliczu współczesnych zagrożeń

Rocznica zakończenia wojny to dla wielu nie tylko moment refleksji, ale także czas przypomnienia o współczesnych zagrożeniach. Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, podczas uroczystości zaznaczył, jak ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o wolność i demokrację. „O tych miejscach nie zapominamy, szczególnie w tak trudnym czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą Ukraina walczy o swoją wolność z rosyjskim najeźdźcą. Pokój, demokracja i wolność nie są dane raz na zawsze” – podkreślił Chęciński.

Złożenie kwiatów i apel o pokój

Podczas uroczystości złożono kwiaty na grobie wojennym, upamiętniając ofiary niemieckich egzekucji. To moment zadumy nad tragiczną historią, ale także wyraz solidarności z tymi, którzy wciąż walczą o swoje wolności. Niech wybrzmi to głośno i stanowczo: NIGDY WIĘCEJ WOJNY, nigdy więcej krwi, ofiar, nigdy więcej łez rodzin pomordowanych, nigdy więcej ludzkich dramatów.

Pamięć jest naszą siłą!

Obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Sosnowcu były nie tylko przypomnieniem o mrocznych dniach historii, ale także apelem o pokój i poszanowanie wolności. Pamięć o ofiarach wojny, które spoczywają w Sosnowcu, oraz o tych, którzy oddali życie za naszą wolność, niech będzie dla nas ciągłym przypomnieniem, że pokój trzeba pielęgnować każdego dnia.

