"Tydzień Bibliotek" w Zagłębiowskiej Mediatece

„Tydzień Bibliotek” to ogólnopolska akcja, organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nieprzerwanie od 20 lat (zawsze w terminie 8 – 15 maja), której istotą jest promocja czytelnictwa i bibliotek, podkreślanie ich roli w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Co czeka na uczestników?

Tegoroczne hasło akcji: „Biblioteka. Lubię tu być” jest inspiracją nie tylko w kontekście projektu, ale także wyzwaniem, któremu biblioteki starają się nieustannie sprostać. Zagłębiowska Mediateka, podejmując to wyzwanie, zaplanowała w tym czasie całą gamę różnorodnych przedsięwzięć. Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.

Atrakcje dla dużych i małych

8-15 maja w godzinach otwarcia Mediateki odbędzie się Kiermasz Książek. Lubiących pląsy na parkiecie do wspólnej zabawy podczas potańcówki międzypokoleniowej pt. „Zatańcz z Mediateką”, która odbędzie się w piątek 9 maja w godz. 20.00-22.00 w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11.

Potańcówka będzie doskonałą okazją, by spędzić czas w gronie przyjaciół, ciesząc się rytmami muzyki rozrywkowej. W przypadku sprzyjającej pogody, potańcówka odbędzie się w bibliotecznym ogrodzie, a jeśli aura nie dopisze, zabawa zostanie przeniesiona do wewnątrz Mediateki.

10 maja o godz. 13.00 odbędą się rozwijające kreatywność i wyobraźnię warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży (w wieku 12-18 lat), prowadzone przez Tomasza „Spella” Grządziela (obowiązują zapisy).

Z kolei na 12 maja zaplanowano Turniej Bibliotek, podczas którego uczniowie zaproszeni przez biblioteki z Będzina, Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowca, będą rywalizowali w kilku przygotowanych przez bibliotekarzy konkurencjach (impreza zamknięta).

Następnego dnia – 13 maja o godz. 18.00 – organizatorzy zapraszają na koncert pt. „Skrzydła zawsze są dla ciebie” w wykonaniu Grzegorza Majzla. Inspiracje Grzegorza Majzla mają wielowymiarowy podtekst.