Biblioteka poleca oryginalną wystawę prac plastycznych!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie poleca oryginalną wystawę prac plastycznych – „Patchwork artystycznie, czyli szmatka do szmatki”.

Patchwork – tego jeszcze nie było!

Wernisaż odbędzie się 3 kwietnia 2025 o godz. 17.00, w sercu Zagłębiowskiej Mediateki, w Galerii „Pod Świetlikiem” (ul. Kościelna 11, Sosnowiec). Wstęp wolny.

Na wystawę zaprasza grupa miłośniczek patchworku z terenu województwa śląskiego, przy wydatnej pomocy Klubu Transformacji Konstantynów, działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Artystki tworząc patchwork, kreują opowieść o życiu i swoich pasjach. Dawniej technika „zszywania szmatek” powstawała z oszczędności. Obecnie idealnie wpisuje się w trendy ekologiczne tzw. zero waste, czyli odpowiedzialne podejście do gospodarowania odpadami. Zużyte, niemodne już t-shirty, spodnie, spódnice i inna odzież, doskonale nadają się, by własnoręcznie tworzyć cudeńka. Udział w wernisażu będzie wspaniałą okazją do poznania przeróżnych technik patchworku i spróbowania swoich sił podczas mini warsztatów. Zapraszamy!

Ekspozycję będzie można oglądać od 2 kwietnia do 5 maja 2025, w godzinach otwarcia Mediateki.