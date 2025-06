Spędź Dzień Ojca w Muzeum! Czekają wyjątkowe warsztaty archeologiczno-plastyczne

Z okazji Dnia Ojca Sosnowieckie Muzeum w Pałacu Schoena zaprasza dzieci wraz z opiekunami na wyjątkowe warsztaty archeologiczno-plastyczne!

Ciekawe wydarzenie dla całych rodzin

Jak szukać skarbów i jak je znaleźć Odnalezienie skarbu to marzenie wielu – ale jak się do tego zabrać? Podczas zajęć uczestnicy poznają fascynujące aspekty pracy archeologa. Prowadząca zaprezentuje działanie detektora metali i niwelatora, a także opowie o najnowszych technikach geodezyjnych. Nie zabraknie części praktycznej! Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobota-Liwoch, archeolog.

Prehistoryczne figurki z gliny – warsztaty plastyczne dla dzieci. W drugiej części wydarzenia dzieci stworzą własne figurki inspirowane pradawną sztuką. To doskonała okazja do zabawy i nauki w twórczej atmosferze. Zajęcia prowadzi Joanna Krzysztofik, artystka plastyk. Wydarzenie skierowane do dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami. Zapraszamy do wspólnego świętowania w muzealnej atmosferze! Startujemy 22.06 o 16:00! Bilety w cenie 20 złotych zakupisz za pośrednictwem formularza lub w kasie Muzeum.