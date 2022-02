Coraz bliżej końca prac przy moście w Kazimierzu Górniczym

Powoli dobiegają końca prace przy ul. KWK Kazimierz-Juliusz. Trwa tam budowa przepustu w miejscu dawnego mostku.

Budowa przepustu przy ul. KWK Kazimierz-Juliusz

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to drobna inwestycja, to jednak zadanie jest naprawdę duże. Co obejmuje? Demontaż starego mostu, budowa żelbetowych murów oporowych, montaż dwóch rur dla przepustu, nowa konstrukcja drogi – asfalt, chodnik, nowe bariery energochłonne.

Wykonawca szacuje, że prace powinny zakończyć się do końca marca. Koszt inwestycji to 680 tysięcy złotych.