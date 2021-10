Strony internetowe na WordPress- pytania i odpowiedzi

WordPress to od lat najpopularniejszy CMS (system zarządzania treścią), z którego korzystają zarówno profesjonaliści, od lat działający w branży, jak i osoby nieznające się na programowaniu, dla których tworzenie profesjonalnych stron internetowych , jest dość zagadkowe.

Stworzony początkowo dla blogów z czasem rozwinął się tak bardzo, że na tym właśnie systemie pracują nie tylko niewielkie strony internetowe, ale także dużo większe witryny, często znanych firm. WordPress jest intuicyjny i prosty w obsłudze a przy tym ilość dostępnych wtyczek i motywów jest na tyle duża, że większość osób z łatwością znajdzie coś dla siebie.

Poniżej 4 często zadawane pytania o WordPress, wraz z odpowiedziami, które rozwieją wątpliwości, przyszłych jego użytkowników.

Czy koniecznie potrzebuję CMS-u dla mojej strony internetowej?

Nawet profesjonalne firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych korzystają z systemów zarządzania treścią. Dzięki odpowiedniemu CMS-owi znacznie łatwiej buduje się stronę internetową oraz później ją modyfikuje i rozbudowuje. Poza tym posiadając stronę www na WordPress, można dowolnie korzystać z ogromnej ilości darmowych rozszerzeń i motywów, co znacznie ułatwi tworzenie profesjonalnych stron internetowych.

Co jest potrzebne do strony internetowej na WordPress?

Oprogramowanie WordPress to typ oprogramowania open source, co oznacza, że jest ono całkowicie darmowe. Jedyne czego będziemy potrzebować to miejsce na serwerze oraz domena. Pamiętając, że jeżeli mamy zamiar tworzyć strony internetowe dla naszej firmy czy sklep internetowy , raczej postawmy na płatne, sprawdzone domeny i hostingi, a nie te darmowe.

Czy instalacja WordPress jest skomplikowana?

Wybraliśmy domenę i hosting dla naszej przyszłej responsywnej strony internetowej, to teraz nie pozostało nam nic innego, jak instalacja WordPressu. Jeśli nie mamy większego doświadczenia, na pewno pojawi się obawa czy podołamy z instalacją, jednak naprawdę nie ma się czego obawiać. WordPress to system zarządzania treścią, który został stworzony z myślą o blogowaniu, dlatego też jego obsługa, jak i sama instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Instalacja zajmie Ci naprawdę niewiele czasu, a jeśli wybierzesz usługodawcę hostingowego, który umożliwia instalację tego CMS-u jednym kliknięciem, będzie to jeszcze prostsze.

Jak uchronić się przed hakerami?

Na pewno nieraz spotkałeś się z opinią, że korzystanie z WordPressu może nieść za sobą przykre konsekwencje w postaci ataków hakerskich i wirusów. Popularność tego systemu zarządzania treścią na stronie internetowej faktycznie powoduje większe „zainteresowanie” cyberprzestępców, jednak twierdzenie, że WordPress jest niebezpieczny, jest nad wyraz.

Co zatem jako posiadacze użytecznych stron internetowych na WordPress możemy zrobić, aby zmniejszyć to zagrożenie? Przede wszystkim aktualizacja, zarówno całego systemu zarządzania treścią, jak i wszystkich zainstalowanych wtyczek, co ważne nawet tych, których obecnie nie używamy. Jeśli już wspominamy rozszerzenia, warto instalować jedynie te, które cieszą się dobrymi opiniami, mają dużą liczbę pobrań, oraz są często aktualizowane. Warto również zainwestować w certyfikat SSL, który zapewni bezpieczeństwo naszej stronie internetowej, oraz jej użytkownikom. Pamiętaj także o silnym haśle do logowania oraz tworzeniu kopii zapasowych.

WordPress dla mojej strony internetowej- tak czy nie?

Ten system zarządzania treścią ma bardzo wiele zalet, dlatego też jest tak chętnie wybierany, zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby, które swoją przygodę z budowaniem witryn dopiero zaczynają. Jego ogromnym plusem jest darmowy dostęp, intuicyjność i prostota obsługi, możliwość tworzenia wielu rodzajów użytecznych i responsywnych stron internetowych, oraz ogromna ilość pluginów i motywów.