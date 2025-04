Moc nowości w kinach Helios

Gorący koniec kwietnia dostarczy kinomanom wielu pozytywnych emocji. Na wielkich ekranach zagoszczą dwie najnowsze animacje: „Hitpig. Świniak zawodowiec” oraz „Niesamowite przygody skarpetek”, jak też emocjonująca przedpremiera od Marvel Studios – „Thunderbolts”. Oprócz filmowych nowości, na widzów czekają projekcje jubileuszowego koncertu André Rieu i różnorodne seanse specjalne.

„Hitpig. Świniak zawodowiec”

„Hitpig. Świniak zawodowiec” to pełna humoru animacja o bohaterze, który pracuje jako poszukiwacz zaginionych zwierząt. Jest mistrzem w swoim fachu, a pewnego dnia otrzymuje niezwykle intratne zlecenie odnalezienia zbiegłej słonicy Moni. Postać uciekła z tanecznej rewii, gdzie właściciel przetrzymywał ją w klatce i zmuszał do tanecznych akrobacji. Po spotkaniu z Hitpigiem widzi w nim bratnią duszę i przyjaciela, a ten pod wpływem uroku osobistego Moni postanawia jej pomóc. Z pomocą wyrywnego Koali, dowcipnego Tchórza i Koguta celebryty, Hitpig i Monia będą musieli stawić czoła jej właścicielowi i jego krokodylowi Pikusiowi.

„Niesamowite przygody skarpetek”

Inna nowość dla widzów w każdym wieku, która od najbliższego piątku zawita na wielkich ekranach, to „Niesamowite przygody skarpetek”. To polska bajka na podstawie bestsellerowych książek Justyny Bednarek, skupiająca się na zaskakujących bohaterach – zaginionych skarpetkach, trafiających w różnorodne miejsca. Każdy odcinek przedstawia perypetie postaci w historiach pełnych abstrakcyjnego humoru i nietypowych przygód.

„Thunderbolts*”

Fani Marvela mogą ruszyć do kin na przedpremierowe pokazy kolejnej emocjonującej produkcji – „Thunderbolts*”, które odbędą się już w środę, 30 kwietnia. To opowieść o grupie antyherosów złapanych w śmiertelną pułapkę przez Valentinę Allegrę de Fontaine. Wśród nich znajdują się między innymi: Yelena Belova (Florence Pugh) oraz Bucky Barnes (niezmiennie grany przez Sebastiana Stana). Bohaterowie mogą uratować się z opresji tylko wtedy, kiedy zjednoczą się jako drużyna. . .

W nadchodzącym tygodniu w kinach sieci odbędą się specjalne pokazy z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach tej unikalnej inicjatywy do wybranych lokalizacji zawitają seanse tytułów takich jak między innymi: „Bogowie” i „Zimna wojna”.

„Minecraft: Film”

Nadal można wybrać się do kina na seans „Minecraft: Film” i zobaczyć tegoroczny przebój na wielkim ekranie! Czwórka bohaterów trafia do Nadziemia: osobliwej krainy czarów, gdzie wszystko przybiera kształt sześcianu. W odparciu ataków złych stworzeń oraz powrocie do domu pomoże im doświadczony gracz, Steve – kultowa postać dla wszystkich sympatyków Minecrafta. Ponadto sieć zaprasza najmłodszych widzów na Filmowe Poranki, które zawitają do kin w niedzielę, 27 kwietnia. Tym razem będą to projekcje bajki „Bing” o ciekawym świata króliczku. Tradycyjnie będą one poprzedzone filmowymi zabawami i konkursami dla dzieci.

„Niech ten sen ciągle trwa”

W repertuarze znajdzie się znacznie więcej różnorodnych projektów specjalnych. Należą do nich seanse jubileuszowego koncertu André Rieu, które odbędą się w sobotę i niedzielę, 26 i 27 kwietnia. „Niech ten sen ciągle trwa” to najnowsze widowisko zawierające ulubione utwory mistrza walca z poprzednich tras koncertowych. Ponadto w wybranych lokalizacjach w dniach 25-27 kwietnia zostanie wyświetlona kultowa produkcja – „Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów”. Dzieło George’a Lucasa ponownie znajdzie się na wielkich ekranach z okazji 20. rocznicy swej premiery.

Sieć zaprasza też na projekcje Ligi Mistrzów UEFA na żywo. W nadchodzącym tygodniu w wybranych kinach na kibiców czekać będą spotkania półfinałowe, których wyniki zbliżą nas do poznania składu wielkiego finału rozgrywek. We wtorek, 29 kwietnia odbędzie się mecz Arsenalu Londyn i PSG, a dzień później FC Barcelona podejmie u siebie Inter Mediolan.

„The Last Showgirl”

W poniedziałek, 28 kwietnia w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z dramatem „The Last Showgirl”. Shelley (w tej roli Pamela Anderson) od trzech dekad występuje jako tancerka w rewii w Las Vegas. Pomimo jej mistrzostwa w swoim stylu tańca, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszą tancerką, a bohaterka staje przed dylematami dotyczącymi przyszłości. . .

„100 dni do matury”

W czwartkowe popołudnie, 1 maja do kin sieci zawita cykl Kultura Dostępna, w ramach którego zostanie zaprezentowany tegoroczny hit dla młodzieży – „100 dni do matury”. Główny bohater, Kapsel, zamierza włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i. . . zmienić wyniki egzaminu dojrzałości. W ten nietypowy sposób zamierza zatrzymać na kolejny rok w szkole paczkę przyjaciół.

Szczegóły dotyczące seansów w nadchodzącym repertuarze oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl , w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.