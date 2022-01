Dachówka to ponadczasowy klasyk. Co decyduje o tym, że wciąż nie wychodzi z mody?

Wybierając rodzaj pokrycia dachowego na pierwszym miejscu stawiamy nie tylko kwestię estetyki, ale również jakość i długowieczność samego produktu. Chcemy bowiem, by dach, będący jedną z najbardziej kosztownych inwestycji w trakcie budowy, cieszył oko przez co kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Choć do łask ponownie wracają pokrycia wykonane z blachy, to niesłabnącą popularnością – pomimo relatywnie wyższej ceny – wciąż cieszy się dobrze znana dachówka ceramiczna. Co więc decyduje o tym, że to klasyczne można już rzec rozwiązanie praktycznie nie wychodzi z mody?

Dachówka to synonim solidności. Ten typ pokrycia dachowego posłuży nam przez kilkadziesiąt lat

Dachówki pokrywają dachy budynków już od setek lat. To tak bardzo upowszechniony wyrób budowlany, że współcześnie myśląc o spadzistym dachu, zwykle mamy przed oczami układ nałożonych na siebie ceglastoczerwonych płytek. Pomimo że na rynku coraz bardziej „rozpychają” się tańsze pokrycia z dachy, na dachówkę ceramiczną wciąż stawia znaczna liczba klientów. Materiał nieprzerwanie jest bowiem ceniony nie tylko za swoje walory estetyczne, ale również za niezrównaną wytrzymałość i właściwości termoizolacyjne. Ze względu na to swój ciężar (od 35 do 75 kg na m2) pokrycie wykonane z dachówek jest w stanie oprzeć się nawet najbardziej skrajnym warunkom atmosferycznym. Cechuje je znaczna odporność na wiatr, uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć, mróz, ogień i korozję. Producenci określają trwałość dachówki najczęściej na 30 lub 50 lat, jednak nierzadko potrafią one chronić dach nawet dwa razy dłużej. Niezaprzeczalną zaletą dachówki ceramicznej jest również to, że nawet gdy pojedyncza sztuka ulegnie pęknięciu, bardzo łatwo można wymienić ją na nową. Co więcej, pokrycie dachówkowe jest niezwykle szczelne i nie generuje nadmiernego hałasu w trakcie opadów deszczu czy gradu, w przeciwieństwie do stalowych blach. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi dachówek pokryjemy nimi nawet najbardziej skomplikowane dachy.

Nie tylko czerwień. W kolorach dachówek możemy przebierać do woli

Wśród oferowanych na rynku rodzajów dachówek ceramicznych znajdziemy te naturalne, a także angobowane i glazurowane. Czerwone dachówki naturalne wypalane są z surowej gliny i pokrywa się nimi zwykle budowle zabytkowe. Z kolei dachówki angobowane jeszcze przed umieszczeniem w piecu pokrywane są płynną glinką z dodatkiem barwników, dzięki czemu mamy zdecydowanie większe pole manewru w kontekście dobrania pasującego nam koloru. Największą liczbą odcieni, a także lśniącą i przyjemną w dotyku powierzchnią cechują się natomiast dachówki glazurowane, które są też bardziej odporne na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Jak widać, możliwości jest naprawdę wiele, a zakup dachówki nie musi ograniczać się jedynie do „klasycznej” czerwieni. Tym bardziej, jeśli skorzystamy z niezwykle rozbudowanego asortymentu Polskiego Centrum Dachowego, z którym można zapoznać się wchodząc na stronę internetową polskiecentrumdachowe.pl/produkty/dachowki/. W szerokiej ofercie PCD znajdziemy zarówno dachówki ceramiczne, jak i również te wyprodukowane z cementu.