Rozbita grupa przestępcza powiązana ze środowiskiem pseudokibiców!

Policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców z KWP w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, zatrzymali łącznie 14 osób, z których 11, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadało oraz trudniło się wytwarzaniem, jak również wprowadzaniem na rynek środków odurzających i substancji psychotropowych.

Powiązania gangu z pseudokibicami

Policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość pseudokibiców z komendy wojewódzkiej w Katowicach skrupulatnie gromadzą i analizują każdą informację, która może mieć związek z przestępstwami popełnianymi przez osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców.

Pod koniec grudnia 2022 roku wpadli na trop 11-osobowej grupy przestępczej, która z przemytu transgranicznego, jak również wytwarzania oraz wprowadzania na rynek środków odurzających i substancji psychotropowych, uczyniła sobie stałe źródło dochodów. Produkowana przez nich m.in. amfetamina oraz „ulepszana” substancją chemiczną marihuana sprzedawane były nie tylko na terenie Śląska, ale i na terenie całego kraju. Przestępczy proceder trwał od czerwca 2020 roku. Prowadzone pod nadzorem sosnowieckiej prokuratury okręgowej śledztwo wykazało, że w czasie działalności grupy przestępczej, jej członkowie wyprodukowali blisko 400 kilogramów amfetaminy. Na polski rynek, oprócz "białego proszku", trafiały również: marihuana, mefedron i tabletki ecstasy.

Przedstawione zarzuty dla gangu narkotykowego

Policjanci zatrzymali łącznie 10 mężczyzn w wieku od 28 do 39 lat i 27-letnią kobietę, którzy brali udział w tym przestępczym procederze. Na czele narkotykowego gangu stał 28-latek z Zagłębia, który oprócz zarzutów za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, odpowie również za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, podobnie jak jego wspólnicy. 5 innych członków grupy w wieku od 27 do 33 lat usłyszało zarzut posiadania i wprowadzania na rynek znacznych ilości narkotyków, a pozostali w wieku od od 31 do 33 lat odpowiedzą za handel tymi zabronionymi substancjami.

Na bazie poczynionych przez śledczych ustaleń, w ich ręce wpadły też 3 osoby niezwiązane z gangiem. 46-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 31 43 lat usłyszeli zarzuty związane ze sprzedażą narkotyków, posiadaniem ich znacznej ilości oraz wytwarzaniem substancji psychotropowych.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, decyzją sądu, wobec 10 członków zorganizowanej szajki zastosowany został najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jedna osoba została objęta natomiast policyjnym dozorem, podobnie jak 3 pozostałe, nie będące członkami zorganizowanej grupy przestępczej.