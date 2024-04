Trwa policyjna akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu" / fot. Pixabay

1 kwietnia br. Policja rozpoczęła kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU skierowaną do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi. Działania potrwają do 20 czerwca 2024 r.

Ogólnopolska akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu"

Prowadzona akcja ma na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o zagrożeniach z tym związanych, jak też promowanie właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Jednośladów na naszych drogach jest coraz więcej. Kierują nimi osoby w różnym wieku, w tym też niepełnoletnie. Jednak każdy użytkownik tego typu pojazdu powinien mieć na uwadze, że uczestnicząc w wypadku drogowym, narażony jest na znaczne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Przestrzegajmy zatem przepisów prawa, w szczególności dozwolonej prędkości jazdy oraz zasad pierwszeństwa przejazdu. Nie warto narażać zdrowia i życia, nie tylko swojego, ale także innych osób, dla kilku chwil emocji.

Niezależnie od tego, jakim rodzajem jednośladu się poruszamy, pamiętajmy też o sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto również zadbać o bycie widocznym na drodze. Prawidłowe światła pojazdu i kamizelka odblaskowa podniosą nasze bezpieczeństwo.

Do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników jednośladów przyłączyła się również firma Screen Network S.A., emitując spoty pod hasłem akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.