Nowe pociągi na trasie z Katowic do Orzesza / fot. Koleje Śląskie

Od 2 kwietnia na odcinku linii S7 Katowice – Orzesze kursuje nowa para pociągów, która pozwoli na bardziej komfortową podróż w godzinach szczytu. Zmiany na lepsze pojawiły się także na linii Katowice – Tychy Lodowisko. W przypadku linii S7 pociągi zatrzymują się na wszystkich przystankach na swojej trasie. Dodatkowe połączenia są obsługiwane przez czteroczłonowe pojazdy typu EN76, czyli popularne "Elfy". Pociągi kursują w dni robocze: odjazd z Katowic o godzinie 14:37, przyjazd do Orzesza o godzinie 15:17. Z kolei pociąg powrotny odjeżdża z Orzesza o godzinie 15:27, by dotrzeć do Katowic o godz. 16:05.

Na życzenie pasażerów

Pociągi będą obsługiwały wszystkie przystanki pośrednie na trasie S7: Katowice Brynów, Katowice Ligota, Katowice Piotrowice, Mikołów Jamna, Mikołów, Łaziska Górne, Łaziska Górne Brada.

– Po analizie obłożenia poszczególnych połączeń podjęliśmy decyzję o dodaniu dodatkowej pary pociągów. O takie rozwiązanie prosili też nasi pasażerowie. Sugestie dotyczące rozkładu jazdy można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kolejeslaskie.pl – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Zmiany także na trasie Katowice – Tychy Lodowisko

We wtorek, 2 kwietnia weszła także w życie zmiana w kursowaniu dwóch pociągów na trasie z Katowic do stacji Tychy Lodowisko. Pociągi 40545 i 40547 będą odjeżdżać z Katowic kolejno o godz. 15:35 (poprzednio 15:33) i o 16:02 (poprzednio 16:01). Dzięki korekcie rozkładu jazdy, połączenie z Katowic o 15:35 do stacji Tychy Lodowisko będzie obsługiwane przez bardziej pojemny skład.

