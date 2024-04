Bulwersujące sceny w Sosnowcu. Półnagi mężczyzna miał gonić i straszyć dzieci

W niedzielę 7 kwietnia policjanci z Sosnowca otrzymali zgłoszenie o irracjonalnie zachowującym się mężczyźnie. W mediach społecznościowych rozpętała się burza. Mężczyzna podczas zatrzymania miał obnażyć się przed funkcjonariuszami policji. Policja nie potwierdza jednak tych informacji.

Media społecznościowe obiegły informacje o tym, że w Sosnowcu podejrzany mężczyzna może stanowić zagrożenie dla najmłodszych mieszkańców miasta. Według udostępnianych informacji półnagi mężczyzna miał kręcić się na osiedlu, gonić i straszyć dzieci, a podczas interwencji policji obnażać się i masturbować. Całe zdarzenie miało mieć miejsce w okolicach alei Mireckiego. Jak podaje portal eska.pl, miał to być kolejny incydent z udziałem tego mężczyzny. Do podobnych sytuacji miało dojść również przy ulicy Dęblińskiej oraz w Mysłowicach.

Informacje udostępniane w social mediach nieco odbiegają od informacji, które uzyskaliśmy od aspiranta Tomasza Mogielskiego pełniącego funkcję zastępcy oficera prasowego sosnowieckiej policji. Z informacji wynika jedynie, że policjanci otrzymali zgłoszenie o irracjonalnie zachowującym się mężczyźnie. Po zjawieniu się na miejscu z mężczyzną nie dało się nawiązać kontaktu, dlatego wezwano pogotowie.

– Mamy różnego rodzaju zgłoszenia, ale my tylko bazujemy na tym, co usłyszymy od osób ewentualnie pokrzywdzonych. Nie sugerujemy się tutaj absolutnie social mediami. Zbieramy informacje, trwają czynności, aby ustalać, co tutaj w tym zakresie się mogło ewentualnie stać, no ale ten człowiek nie był naszym zdaniem stosowanie ubrany do sytuacji i do warunków atmosferycznych. Oprócz tego był wielki problem z nawiązaniem kontaktu z tym człowiekiem, ciężko było ustalić tożsamość mężczyzny i dlatego też wezwano na miejsce pogotowie i decyzją lekarza został ten mężczyzna przetransportowany do szpitala, bo wymagał hospitalizacji, ale pod jakim kątem nie jestem w stanie powiedzieć – przekazał aspirant Tomasz Mogielski, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.