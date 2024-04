Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ma nową siedzibę!

Uroczyście otwarto nową siedzibę SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów. Inwestycja kosztowała ok. 28 milionów złotych.

Nowoczesna siedziba dla ratowników

Jak informuje prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, to najwyższa w historii województwa śląskiego i druga w Polsce inwestycja w opiekę przedszpitalną. Budowę nowej siedziby dofinansowano ze środków województwa w wysokości 21,2 mln złotych.

W nowym budynku będą stacjonowany zespoły ratownictwa medycznego, administracja i dyrekcja, a także będzie to miejsce do organizowania szkoleń i wykładów. Nowa siedziba jest niskoemisyjna, zaawansowana technologicznie i technicznie. Posiada parking na blisko 70 miejsc i 2 ładowarki elektryczne. Dodatkowo wyposażona jest w garaże podziemne z 8 miejscami i miejscem do dezynfekcji i myjka. W całym budynku zamontowano klimatyzację i ogrzewanie podłogowe.

Siedzibę podzielono na strefy – dostęp do nich będzie zależny od uprawnień danego pracownika.

Tam nie znajdziecie pomocy medycznej!

Co ważne, nowa siedziba pogotowia nie jest miejscem, gdzie możecie uzyskać pomoc medyczną. Po tę możecie się zgłosić do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego bądź Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary, a także do nocnej i świątecznej opieki medycznej przy ul. Szpitalnej.