Wsparcie dla sosnowieckiego pogotowia. Pogotowie otrzymało nowoczesny sprzęt

Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu wkracza w kolejną fazę.

Pogotowie otrzymało też nowoczesny sprzęt

W konferencji prasowej dotyczącej postępów pracy przy realizacji zadania uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, poseł na Sejm RP Wojciech Saługa i dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, Klaudiusz Nadolny.

„Ta inwestycja jest realizowana głównie z budżetu województwa śląskiego, a miejsce dla tej realizacji przekazało miasto Sosnowiec. To dowód na to, że współpraca między samorządami przynosi najlepsze efekty. Troska o zdrowie i życie naszych mieszkańców to dla nas najważniejsza wartość i cieszę się, że ten obiekt będzie nie tylko komfortowy, ale także niskoemisyjny. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt dla pogotowia – motoambulans i karetki, które będą służyć wszystkim mieszkańcom i bardzo dziękuję ratownikom, którzy zawsze są na pierwszej linii i tę niezbędną pomoc niosą każdego dnia służby” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie wydarzenia nastąpiło uroczyste przekazanie motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem. Koszt motocykla to 268 tys. zł z czego 180 tys. zł pochodzi z dotacji województwa śląskiego, a pozostała kwota z budżetu pogotowia. Poinformowano także o podpisaniu umowy na dostarczenie 3 ambulansów ratunkowych typu „C” z wyposażeniem. Dostarczenie ambulansów nastąpi 30 dni po podpisaniu umowy. Wartość umowy wynosi 2,4 mln zł, z czego 2,3 mln zł pochodzi z dotacji województwa śląskiego, pozostała kwota to środki własne pogotowia.

„To nie są kartonowe czeki, które wozi ze sobą premier, tylko realne pieniądze na realne działania i projekty. Potrzebujemy takich inwestycji dla ludzi, realizowanych na szczeblu samorządów, bo to właśnie one są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich bolączki. To inwestycja w ochronę życia, im lepszym sprzętem dysponuje pogotowie, im lepiej jest wyposażone, tym więcej osób ma szanse uzyskać niezbędną pomoc” – tłumaczył poseł na Sejm RP, Wojciech Saługa.

Przebieg budowy siedziby

Budowa nowej siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz część administracyjno-techniczno-obsługowa, ma zostać oddana do użytku w 2024 roku. Wartość inwestycji to 27 mln zł, z czego wsparcie z samorządu województwa to 20 mln zł. 19 stycznia 2023 roku odbyła się uroczystość „wbicia łopaty” pod budowę nowej siedziby i stacji.

Jak podkreśla dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, Klaudiusz Nadolny, prace na budowie są prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i na tym etapie nie ma zagrożenia co do terminu ich realizacji.