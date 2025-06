Pierwsze solarne biletomaty włączone do systemu Transport GZM. Docelowo będzie ich aż 132!

Zarząd Transportu Metropolitalnego oddał do użytku pasażerom ponad 40 solarnych biletomatów. Nowoczesne urządzenia staną we wszystkich 41 miejscowościach wchodzących w skład GZM.

Pierwszy etap zakończony sukcesem

Nowoczesne i ekologiczne urządzenia zaczęły służyć podróżnym w 9 miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uruchomienia kolejnych automatów należy spodziewać się w 14 miastach, m.in. w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach.

- Zakończyliśmy pierwszy etap w założonym przez nas terminie. Naszym pasażerom oddaliśmy do użytku 42 ze 132 solarnych biletomatów. Nowe urządzenia służą już podróżnym w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Mysłowicach, Pyskowicach, Rudzińcu, Sośnicowicach i Zabrzu – wymienia p.o. dyrektor ZTM Michał Wadowski. – Teraz przystąpiliśmy do kolejnego etapu. W jego trakcie planujemy uruchomienie automatów w Będzinie, Bojszowach, Bytomiu, Chełmie Śląskim, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Imielinie, Kobiórze, Lędzinach, Siemianowicach Śląskich, Sławkowie, Sosnowcu, Tychach i Wyrach – dodaje Michał Wadowski.

Gdzie jeszcze uruchomione zostaną biletomaty?

Docelowo pasażerowie zyskają dostęp do 132 nowych, solarnych biletomatów we wszystkich 41 miejscowościach wchodzących w skład GZM. Poza wymienionymi już gminami będą to Bieruń, Bobrowniki, Czeladź, Gierałtowice, Łaziska, Mierzęcice, Mikołów, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Radzionków, Rudziniec, Siewierz, Sławków, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wojkowice i Zbrosławice. Zakończenie tego projektu, czyli oddanie do użytku pasażerom wszystkich 132 urządzeń, zostało zaplanowane na koniec czerwca tego roku.

Ekologia. Nowoczesność. Dostępność

Te trzy słowa najlepiej opisują system solarnych automatów. Urządzenia są ekologiczne, bo są zasilane wyłącznie energią słoneczną. Jest ona magazynowana w akumulatorach, dzięki czemu pasażerowie mogą korzystać z biletomatów przez całą dobę. Nowoczesność urządzeń to – po pierwsze – możliwość zakupu wszystkich biletów systemu Transport GZM i – po drugie – możliwość wykorzystania różnych formy płatności, takich jak karta, bilon, BLIK i środki zgromadzone w systemie Transport GZM. Ponadto pasażerowie korzystając z urządzeń mogą m.in. zwrócić bilet, czy też zapoznać się z Taryfą. I w końcu – solarne automaty są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Najważniejsze elementy urządzeń, takie jak ekran, otwory wrzutowe, czytniki kart płatniczych znajdują się na odpowiedniej wysokości – tak, aby były dostępne m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo osoby z zaburzeniami widzenia mogą skorzystać z trybu kontrastowego.

Koszt solarnych automatów

Nowe solarne automaty to największy tego rodzaju system sprzedaży biletów w Polsce. Całkowity koszt zakupu oraz utrzymania automatów przez 10 lat wynosi ok. 13 mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł to dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład z programu inwestycji strategicznych.