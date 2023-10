Centrum Mody w Sosnowcu. Kiedy powstanie ośrodek kształcenia w branży modowej?

To będzie jedyne Polskie Centrum Mody wpisane do systemu edukacji, które da szanse na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy lub zmianę kwalifikacji zawodowych w tej branży. Zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży modowej, a z jego oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży. A wszystko to w Sosnowcu!

W Sosnowcu powstanie Centrum Mody

Szkoła będzie mieściła się w zarządzanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego budynku przy ul. Warneńczyka 9. Blisko 6 mln zł zostanie przeznaczone na adaptację budynku, w tym na nowoczesne pomieszczenia i wyposażenie. Już teraz CKZiU jest znane w Polsce z corocznej organizacji pokazy mody. Co ważne, wszystkie stroje szyte są przez uczniów placówki.

– W salach znajdzie się miejsce na krojownię automatyczną, czyli urządzenie, które przyspiesza prace przy rozkroju tkanin i innych materiałów. Będzie też przestrzeń na laboratoria: techniczno – technologiczne, technik komputerowych oraz konstrukcji, projektowania i modelowania. Nie zabraknie też miejsca na kreatywne studio mody i stylizacji. Kupimy także maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów, odpowiadający najnowszym technologiom dla branży przemysłu mody. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – tłumaczy Elżbieta Czernik, dyrektor CKZiU przy ul. Grota-Roweckiego.

Ulepszenie edukacji w szkolnictwie zawodowym

Pozostałe fundusze (4,6 mln zł) placówka przeznaczy na rozwój umiejętności zawodowych nie tylko uczniów ale również studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w dziedzinie „Moda” w ramach szkoleń zawodowych.

– Chcemy pomóc w podnoszeniu umiejętności nauczycielom, by mogli korzystać z najnowszych rozwiązań. Będziemy również oferować mieszkańcom szanse na podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowego. Planujemy prowadzić zajęcia dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących wybraną część programu nauczania danego zawodu oraz prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla studentów w danej dziedzinie – dodaje dyrektor Czernik.

Jednym z zadań szkoły będzie nawiązanie współpracy pomiędzy biznesem, szkołą a przyszłymi pracownikami, tak by jak najrealniej przygotować ofertę kształcenia.

– Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w naszym mieście jest odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na podniesienie jakości kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Projekt zapewni większy dostęp do edukacji, również dla osób z niepełnosprawnościami i wpłynie na lepsze dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb mieszkańców i potrzeb gospodarki regionu, co w sposób bezpośredni przełoży się na spadek bezrobocia – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Centrum Mody będzie gotowe w maju 2024 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia to 10 695 687,94 zł.