Sosnowiec: Metamorfozy parku Dietla ciąg dalszy

Podpisano umowę na kolejne zadanie w ramach przedsięwzięcia Perła Pogoni. Tym razem w parku Dietla przy ul. Żeromskiego utworzona zostanie strefa odpoczynku i rekreacji w ramach realizacji zadania z IX Edycji Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja w parku Dietla

To kontynuacja metamorfozy zabytkowego parku Dietla. Jednym z jej elementów w ramach Budżetu Obywatelskiego było odnowienie gloriety (600 tys. zł), zmodernizowano także plac zabaw. Teraz przyszedł czas na remont nawierzchni alejek, schodów terenowych i murków oporowych oraz montaż elementów małej architektury. Zespół przypałacowo-parkowy wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Wykonawcą jest firma OK PROJEKT z Chorzowa. Wartość umowy opiewa na kwotę 586 tys. zł.