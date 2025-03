Mieszkania komunalne miasta zostaną wyposażone w czujniki tlenku węgla

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu planuje wyposażyć ponad 500 mieszkań znajdujących się zasobach komunalnych miasta, w czujniki tlenku węgla.

Jest silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Jak informują strażacy, największe ryzyko występuje w okresie jesienno-zimowym, szczególnie w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane. Jednak zagrożenie istnieje przez cały rok.

Dlatego MZZL Sosnowiec planuje wyposażyć ponad 500 mieszkań w specjalne czujki, który mogą uratować zdrowie, a nawet życie lokatorów.

Czujniki mają spełniać aktualnie obowiązujące normy oraz być wyposażone w wyświetlacz LCD stale wskazujący poziom tlenku węgla. Po osiągnięciu dopuszczalnego stężenia tlenku węgla mają emitować sygnał akustyczny informujący o możliwym zagrożeniu. Aby wyeliminować konieczność okresowej wymiany baterii będą wyposażone w wbudowaną niewymienną baterię wystarczającą na cały okres życia czujnika (nawet 10 lat).

MZZL nie wyklucza, że akcja zostanie rozszerzona o kolejną grupę odbiorców.

– Tylko od połowy września 2024 roku do dzisiaj Straż Pożarna była wzywana do takich przypadków ponad 30 razy. Poszkodowanych zostało 11 osób w tym jedno dziecko. Czad to ogromny problem i duże zagrożenie. Po przeglądach gazowych mieszkań wiemy, gdzie urządzenia się znajdują i to właśnie tam w pierwszej kolejności pojawią się czujki – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.