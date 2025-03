Sosnowiczanin zniszczył samochód. Teraz będzie odpowiadał w warunkach recydywy

Policjanci z komisariatu IV zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się zniszczenia mienia. W połowie lutego uszkodził samochód marki Audi, powodując straty na kwotę około 10.000 złotych. 31-latek usłyszał zarzut za zniszczenie mienia. Tego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Straty oszacowano na około 10.000 złotych

W lutym kryminalni z komisariatu IV otrzymali zgłoszenie od właścicielki samochodu Audi. Z jej relacji wynikało, że ktoś zniszczył należący do niej pojazd - rozbił przednią szybę, porysował powłokę lakierniczą i dokonał wgnieceń na dachu oraz masce.

Mundurowi rozpoczęli czynności, które miały doprowadzić do ustalenia, kto stoi za zniszczeniem samochodu.

W toku czynności ustalili, że osobą odpowiedzialną za ten czyn jest 31-letni sosnowiczanin. Na początku marca policjanci zatrzymali mężczyznę, który niedługo potem usłyszał zarzut za zniszczenie mienia, czego dopuścił się w warunkach recydywy.

Z uwagi na to, że to nie pierwsze podobne przestępstwo, jakiego dokonał, za zniszczenia mienia sąd może wymierzyć mu nawet karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.