Sosnowiec Fun Festival 2025. Znamy wykonawców!

To będzie wielka muzyczna uczta! W dniach 6-8 czerwca władze miasta zapraszają na kolejną odsłonę Sosnowiec Fun Festival. Na scenie, która stanie pomiędzy obiektami Zagłębiowskiego Parku Sportowego zagrają m.in.: T.Love, Lady Pank, Myslovitz, Krzysztof Cugowski, a także Smolasty i Żabson.

W piątek 6 czerwca wystąpią Marta Bijan z zespołem, EMO, Myslovitz, a gwiazdą wieczoru będzie T.Love. Podczas kolejnego dnia Fun Festivalu zaprezentują się DJ Wikar, Bryska, Smolasty i Żabson, a w niedzielę, na zakończenie festiwalowych występów zagrają i zaśpiewają Sosnowiecka Orkiestra Dęta wraz z Antonim Zimnalem, Oskar Cyms, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, a także Lady Punk.

Wspomniany Antoni Zimnal wystąpi z niecodziennym projektem wraz z Sosnowiecką Orkiestrą Dętą.

– Orkiestra przyjmie formę Big Bandu, będziemy chcieli przypomnieć utwory klasyczne, ponadczasowe. Niezwykle cieszę się na fakt występu na Fun Festivalu w rodzinnym mieście. Do niedawna sam pod sceną oglądałem artystów biorących udział w imprezie, a tymczasem teraz sam zaprezentuję się sosnowieckiej publiczności – nie kryje emocji utalentowany wokalista zdobywca 2 miejsca w XIV edycji niezwykle popularnego programu telewizyjnego The Voice of Poland.