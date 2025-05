Najlepsi szczypiorniści młodego pokolenia zagrają w Sosnowcu

Sosnowiec będzie jednym z czterech Miast Gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21, które odbędą się w Polsce w dniach od 18 do 29 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że najlepsi szczypiorniści młodego pokolenia na świecie zaprezentują się w Arenie Sosnowiec. Przy okazji konferencji prasowej poświęconej temu tematowi ogłoszono również, że sprzedaż biletów na mistrzostwa rozpocznie się w piątek 9 maja.

Zawodnicy zawalczą w Sosnowcu

25. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21, które już od 18 czerwca tego roku będą odbywać się w Polsce, rozegrane zostaną na terenie czterech Miast Gospodarzy. Jednym z nich będzie Sosnowiec.

– To dla nas duża satysfakcja, że Miasto Sosnowiec będzie bardzo ważnym punktem na mapie mistrzostw – rozpoczął prezes ZPRP, dodając – Spotkania będą odbywać się na terenie pięknej i nowoczesnej Areny Sosnowiec, co pozwoli nam zapewnić zawodnikom oraz kibicom doskonałe warunki, oferując infrastrukturę na najwyższym światowym poziomie. Wierzymy, że organizacja turnieju w tym dynamicznie rozwijającym się mieście nie tylko dostarczy niezapomnianych sportowych emocji, ale także będzie silnym impulsem do popularyzacji piłki ręcznej w tym regionie. Liczymy, że dzięki temu wydarzeniu wielu młodych ludzi na terenie Zagłębia zainspiruje się szczypiorniakiem.

Sosnowiec będzie gospodarzem aż 32 spotkań

Zgodnie z terminarzem zbliżających się mistrzostw, Miasto Sosnowiec będzie gospodarzem aż 32 spotkań turnieju na etapie fazy wstępnej, rundy głównej, Pucharu Prezydenta oraz rundy finałowej z dwoma ćwierćfinałami i jednym półfinałem mistrzostw włącznie. Co więcej, już teraz wiadomo, że w Arenie Sosnowiec na etapie rundy finałowej (niezależnie od osiągniętych wcześniej wyników) zagości również reprezentacja Polski.

W pierwszych dniach imprezy do Sosnowca zawitają Grupy C i D, co oznacza, że swoje mecze w Arenie Sosnowiec rozegrają reprezentacje Portugalii, Algierii, Chorwacji, Kanady, Szwecji, Korei Południowej, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

– To będzie debiut naszej pięknej hali, jeśli chodzi o mecze piłki ręcznej. To obiekt wielowymiarowy, pozwalający nam na organizację praktycznie każdej imprezy sportowej. Wszyscy wiemy, że piłka ręczna to niesamowicie dynamiczny sport, dlatego warto będzie odwiedzić naszą halę – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.