Dzielnicowi przeprowadzili debatę społeczną na temat bezpieczeństwa mieszkańców

W ostatnich dniach dzielnicowi z Komisariatu Policji II zorganizowali debatę społeczną poświęconą szeroko pojętemu bezpieczeństwu lokalnej społeczności. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń oraz przedstawienie narzędzi, które mogą pomóc w ich unikaniu i zgłaszaniu.

Rozmawiali z mieszkańcami o zagrożeniach

Jednym z głównych tematów poruszonych podczas debaty były oszustwa dokonywane pod tak zwaną "legendą" - metodą np. “na policjanta”, "prokuratora", czy "pracownika banku". Policjanci szczegółowo omówili mechanizmy działania sprawców, którzy podają się za funkcjonariuszy lub inne osoby zaufania publicznego, by wyłudzić pieniądze lub informacje. Mundurowi ostrzegli również uczestników, aby przed wakacyjnym wyjazdem zabezpieczyć w odpowiedni sposób swoje mieszkanie tak, by nie padło ono łupem przestępców. Dzielnicowi przypomnieli, aby zwrócić się w czasie nieobecności o pomoc do członków rodziny, czy zaufanego sąsiada, którzy mogliby zaopiekować się naszym lokum.

W trosce o bezpieczeństwo sosnowiczan

Dzielnicowi przypomnieli również o narzędziach wspierających bezpieczeństwo obywateli, takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – interaktywna platforma, dzięki której mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać niepokojące zjawiska w swojej okolicy. Z kolei aplikacja Moja Komenda pozwala w prosty sposób znaleźć kontakt do najbliższego dzielnicowego lub komisariatu.