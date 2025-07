Szybciej po zdrowie i życie. Do Sosnowca trafił nowoczesny motoambulans

W siedzibie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu przekazano nowoczesny motoambulans.

Motoambulans przyspieszy pracę medyków

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Wojciech Saługa, dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Paweł Bańkowski i inicjatorzy projektu, który zwyciężył w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – Michał Kirker i Dorota Guja.

- Motoambulans, który wyruszy wkrótce na ulice Jaworzna i okolicznych miejscowości, to inwestycja o którą zabiegali sami mieszkańcy i która zostanie zrealizowana w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. To nowoczesny sprzęt i szansa, by jeszcze szybciej i sprawniej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy, gdzie każda sekunda ma znaczenie i może uratować ludzkie zdrowie i życie – tłumaczył marszałek Wojciech Saługa.

Wartość dofinansowania zakupu motoambulansu wraz ze sprzętem to 519 tys. zł. Warto przypomnieć, że zakup został sfinansowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – projekt zdobył 6555 głosów. Motoambulans przewidziany będzie do działania na terenie miasta Jaworzna oraz powiatu Zawierciańskiego, by wspomóc działanie zespołów ratownictwa medycznego.