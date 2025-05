Wyłudzenia "na znajomego" - bankowcy uczą, jak nie dać się oszustom

Wyłudzenia "na znajomego" to jedna z najczęściej stosowanych metod oszustw w sieci. Oszuści podszywają się pod bliskie osoby, prosząc o pilne przelewy pieniędzy. Kampania "Bankowcy dla CyberEdukacji" przypomina, jak zweryfikować takie prośby i skutecznie chronić swoje finanse przed cyberzagrożeniami.

Kampania "Bankowcy dla CyberEdukacji" edukuje o cyberzagrożeniach

„Istniejemy w mediach społecznościowych – to jest fakt. Pewnego dnia dostajesz wiadomość od Magdy z Twojego grona znajomych: Miałam wypadek samochodowy, prześlij mi 500 zł na pomoc drogową, przesyłam Ci link do banku” – tak brzmi typowy przykład oszustwa „na znajomego”. W emocjach łatwo stracić czujność, dlatego kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” apeluje o rozwagę i weryfikację tożsamości nadawcy wiadomości.

Metoda "na znajomego" – oszuści podszywają się pod bliskich

Metoda polega na stworzeniu wiarygodnego, logicznego scenariusza, który ma skłonić ofiarę do szybkiego działania – przelewu pieniędzy. Warto jednak zawsze zadzwonić do znajomego, by potwierdzić prawdziwość prośby. Przykład z kampanii pokazuje, że prawdziwa Magda nie będzie prosić o pilny przelew, zwłaszcza jeśli nie porusza się samochodem.

Banki i Policja radzą, jak się chronić

Wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji przypomina o zasadach bezpieczeństwa:

stosuj dwuskładnikowe uwierzytelnienie,

weryfikuj tożsamość znajomych,

nie potwierdzaj płatności, które budzą wątpliwości,

chroń swój smartfon.

Więcej informacji o zabezpieczeniach i zagrożeniach znajdziesz w swoim banku.