Co robić w regionie 23–29 maja? Najlepsze koncerty, spektakle oraz atrakcje na Dzień Matki

Sprawdź, co dzieje się w regionie od 23 do 29 maja! Czeka na Ciebie tydzień pełen emocji – od energetycznych koncertów, przez poruszające spektakle, po rodzinne wydarzenia z okazji Dnia Matki. Niezależnie od wieku i zainteresowań, każdy znajdzie coś dla siebie – idealna okazja, by spędzić czas z bliskimi lub odkryć coś nowego!

Bytom

Spotkanie podróżnicze z autorami bloga Froggies on the travel: Rumunia – prawdziwa mekka vanlifera

„Jeśli istnieje kraj stworzony do vanlife’u, to zdecydowanie jest to Rumunia. Dzika przyroda, górskie szlaki, puste drogi i mnóstwo miejsc, gdzie można stanąć na nocleg pod gwiazdami – legalnie i bezpiecznie. W tej prezentacji zabierzemy Was w podróż po najbardziej dzikich zakątkach Karpat, pokażemy opuszczone cerkwie, dzikie konie, samotne pasterskie chatki i górskie przełęcze, z których nie chce się wracać. To również opowieść o ludziach, którzy nas tam spotkali – i o miejscach, które nie my znaleźliśmy, tylko które znalazły nas”.

Anita i Piotrek – Froggies on the travel

Godz. 17:30, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Koncert Andre Rieu

Andre Rieu, nazywany „Królem Walca” zaprezentuje swoje nowe, spektakularne show. Publiczność może spodziewać się zachwycającego wieczoru, w którym zabrzmi mieszanka ponadczasowych klasyków opery, musicali i operetek, a także piękne ścieżki dźwiękowe do filmów, popularne melodie i oczywiście romantyczne walce – wszystkie wykonane z wyjątkowym polotem Rieu. Koncert ma również zaprezentować niezwykły talent Orkiestry Johanna Straussa Rieu, znanej z pełnych życia występów, które przenoszą publiczność do świata muzyki i tańca przez całą noc.

Godz. 19:30, PreZero Arena Gliwice

Chorzów

Koncert zespołu Universe z okazji Dnia Mamy

Universe to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów muzycznych założony przez Mirosława Bregułę i Henryka Czicha w 1982 roku. Każdy koncert jest sentymentalnym powrotem do muzyki lat 80-tych i 90-tych lat. Gromadzi wszędzie rzesze fanów, wyzwala chęć wspólnej zabawy i daje wiele powodów do wzruszeń.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Katowice

80-lecie Filharmonii Śląskiej - Wielka Gala Jubileuszowa

W katowickim „Spodku” odbędzie się koncert Filharmonii Śląskiej – Śląskiej Orkiestry Kameralnej, która wykona utwory Wojciecha Kilara wzbogacone o industrialne brzmienia i multimedialne pokazy. Usłyszymy najsłynniejsze filmowe tematy, m.in. z Pana Tadeusza, Ziemi obiecanej, Trędowatej, Smugi cienia, a także z Soli ziemi czarnej. Zabrzmi także energetyczna Orawa, inspirowana muzyką ludową – góralskimi rytmami i podhalańskimi tańcami. II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara wykona znakomity pianista Piotr Sałajczyk z towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert uzupełni Sinfonia industrialna Adama Wesołowskiego – utwór skomponowany na 150-lecie Chorzowa, w którym naturalne dźwięki instrumentów łączą się z dźwiękami maszyn przemysłowych.

Kulminacją wieczoru będzie koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Yaroslava Shemeta, która wraz z Chórem Filharmonii Śląskiej oraz połączonymi chórami z województwa śląskiego wykona VIII Symfonię Es-dur Gustava Mahlera. Dzieło to, po raz pierwszy w Polsce, zabrzmi w wykonaniu 1000 artystów!

Godz. 18:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Ruda Śląska

Spektakl „Pół na pół”

Matka jest tylko jedna. Czasem to o jedną za dużo...

Dwaj przyrodni bracia, Robert i Dominik, zupełnie serio rozważają ten dylemat. Realizacja ich życiowych planów i marzeń stoi pod znakiem zapytania, dopóki... żyje ich matka. Wbrew pozorom bracia nie są wcale bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć biednej matki staruszki. Rzeczywistość przedstawiona we współczesnej hiszpańskiej komedii jest o wiele bardziej skomplikowana, a historia relacji łączącej braci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny i bardzo... śmieszny. Obok śmiechu sąsiadują też: napięcie i groza, godne mistrza gatunku – Alfreda Hitchcocka.

Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice

Świętochłowice

Motoserce

Już 24 maja w Świętochłowicach po raz czwarty odbędzie się lokalna odsłona ogólnopolskiej akcji Motoserce. To wyjątkowe wydarzenie łączy fanów motocykli, muzyki i... pomagania innym. Od godziny 12:00 aż do wieczora na scenie zagrają:

Nikola Łaskarzewska

No Name

Trzecia Faza

W.R.ONA

Spluva

Jemdżem

W programie także:

Bieg po krew

Akcja honorowego krwiodawstwa z drobnymi upominkami

Widowiskowa parada motocyklowa

Atrakcje i animacje dla dzieci

Godz. 9:00, OSiR Skałka

Chorzów

Relaks w Rytmie Dźwięku. Relaksacyjna Sesja Muzykoterapii

Relaks w Rytmie Dźwięku jest dla każdego, kto chce doświadczyć piękna i harmonii w swoim życiu. Wibracje i dźwięki oddziałują na każdą komórkę naszego organizmu.

Częstotliwości instrumentów wprowadzają ciało i umysł w stan głębokiego relaksu i dobrostanu, przywracają harmonię i spokój wewnętrzny, wprowadzają w dobry nastrój, wpływają na zdolności twórcze oraz kreatywność, poprawiają zdolność koncentracji, wspomagają procesy regeneracji organizmu, likwidują stres poprzez rozluźnienie mięśni i uwolnienie blokad emocjonalnych.

To dobra terapia przy bólach głowy i migrenach, problemach z kręgosłupem, reumatyzmem, pomaga przy problemach z zasypianiem.

Godz. 18:00, MDK Batory

Gliwice

Terra Aqua

To event, na którym spotkacie pasjonatów akwarystyki i terrarystyki. Profesjonalnych hodowców oraz setki unikalnych gatunków zwierząt i roślin.

Odkryjcie bogaty świat egzotycznych roślin od akwariowych po tropikalne. Ale to nie wszystko Terra Aqua to także miejsce, gdzie zobaczycie fascynujące zwierzęta majestatyczne węże, kolorowe jaszczurki, a także egzotyczne płazy, pająki i owady, które zachwycą zarówno pasjonatów jak i nowicjuszy.

Spotkacie tutaj gatunki, o których marzy każdy terrarysta, od jaskrawych gekonów po imponujące ptaszniki i oryginalne skorpiony.

Na miejscu czekają także stoiska z terrariami, akcesoriami, podłożem i wszystkim, czego potrzebujecie do opieki nad egzotycznymi zwierzętami. Doświadczeni hodowcy udzielą Wam fachowych porad, które pomogą Wam w codziennej pielęgnacji waszych niezwykłych podopiecznych.

Godz. 8:00, PreZero Arena Gliwice

Gliwice

Gliwickie Klasyki

Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów motoryzacji na niezwykłe przeżycie! Już 25 maja na Placu A przed PreZero Areną Gliwice spotkacie klasyki na czterech kółkach, które niegdyś jeździły po gliwickich ulicach! Znajdą się również nowsze perełki, więc każdy moto-maniak znajdzie coś dla siebie!

Obejrzyjcie te piękne wytwory techniki, usłyszcie historie tych aut, zróbcie zdjęcia a przede wszystkim – dobrze się bawcie!

Godz. 11:00, PreZero Arena Gliwice

Katowice

Candlelight: Queen vs. ABBA

Candlelight to formuła koncertów przy setkach świec, które odbywają się na całym świecie. Jak przekonują organizatorzy, pozwalają one doświadczyć muzyki na żywo "w zupełnie nowy sposób".

Zespół tworzą profesjonalni muzycy z całego świata, dobierani w zależności od programu. W jego skład wchodzą m.in. pianiści, gitarzyści klasyczni, kwartet smyczkowy czy orkiestra dęta.

Godz. 20:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Grzegorz Poloczek – koncert na Dzień Matki

Tradycją stały się już kabaretowe występy Grzegorza Poloczka w bielszowickim Domu Kultury. W tym roku będziemy wspólnie świętować Dzień Matki. Na uczestników czeka specjalnie przygotowany program – występ pełen muzyki, humoru i śląskich tradycji.

Artysta wystąpi z doskonałą wokalistką – Katarzyną Piowczyk i świetnym gitarzystą – Mateuszem Szymczykiem.

Godz. 16:30, Dom Kultury Bielszowice

Ruda Śląska

Gang Marcela – koncert z okazji Dnia Matki

To będzie sentymentalna podróż w krainę wspomnień, ale i prawdziwa uczta dla fanów niezapomnianych przebojów lat 80-tych i 90-tych! Usłyszycie takie hity jak: "Tyle złamanych serc", "Zaświeciła moja gwiazda", "Znajdziemy pośród trosk", "Mężczyzna i łzy", a także wiele innych utworów, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki.

Gang Marcela to gwarancja doskonałej atmosfery, muzycznej klasy i radości ze wspólnego świętowania. W tym wyjątkowym dniu nie zabraknie także pięknych, nastrojowych ballad, które z pewnością poruszą każde serce.

Przygotujcie się na wieczór pełen dobrej energii i muzyki, która łączy pokolenia! Świętujmy razem Dzień Matki przy dźwiękach niezapomnianych melodii.

Godz. 18:00, Śląski teatr Impresaryjny

Zabrze

Dzień Matki po ślonsku

Organizatorzy już po raz kolejny zapraszają na imprezę z cyklu "Dzień Matki Po Ślonsku". W tej edycji wystąpią największe gwiazdy śląskiej sceny muzycznej oraz gość specjalny zespół UNIVERSE, który wylansował takie przeboje jak Mr Lennon, W Taką Ciszę, Tacy Byliśmy i wiele, wiele innych. Impreza jak co roku rozpocznie się o 15:00, a uczestników bawić będą tacy artyści jak Mirek Jędrowski z zespołem, Damian Holecki, Karpowicz Family, Izabela Fojcik. Dodatkową dawkę humoru zapewnią Masztalscy oraz Bercik z Kabaretu Rak, czyli Krzysztof Hanke.

Godz. 15:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Dzień Matki z BECEKIEM: Pieśń o Matce

Kim jest matka? Opiekunką, przewodniczką? Ciepłem, głosem, wspomnieniem? A może ideą, która towarzyszy nam przez całe życie? Organizatorzy zapraszają na wyjątkowy pokaz warsztatowy, w którym poezja, muzyka i ruch sceniczny splatają się w wielogłosową opowieść o macierzyństwie – jego blaskach i cieniach, sile i kruchości, obecności i stracie.

Grupa warsztatowa działająca przy Teatrze Damier zaprezentuje autorskie interpretacje wierszy i piosenek poświęconych matkom, nadając im nowe znaczenia poprzez ciało, głos i emocję. To intymna, a zarazem uniwersalna podróż przez wspomnienia, uczucia i archetypy zakorzenione w naszej kulturze.

Godz. 18:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Koncert "Nie dokazuj" - Kamil Franczak na Dzień Matki

W koncercie na Dzień Matki, artysta związany z Teatrem Rozrywki w Chorzowie zabierze publiczność w podróż po niezapomnianych przebojach krakowskiego salonu. Przy pianinie akompaniować będzie Radosław Michalik.

Godz. 18:30, MDK Batory

Katowice

Martyna Wojciechowska - spotkanie autorskie w cyklu Ten jeden KROK ma znaczenie

Martyna Wojciechowska inspiruje i motywuje do działania, dzieląc się z widzami swoimi historiami z życia i podróży. W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym będziemy mieli okazję z nią porozmawiać.

Martyna oprócz realizacji cyklu "Kobieta na Krańcu Świata" aktywnie zajmuje się projektem "Młode Głowy", który edukuje i pomaga w zakresie zdrowia psychicznego nastolatków. Podczas spotkania opowie również o swoich doświadczeniach w tym temacie.

Po spotkaniu widzowie będą mogli otrzymać autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Godz. 19:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Cieszyn

10 Tenorów - Dla Ciebie Mamo

Dziesięciu Wspaniałych wyrusza w nową trasę! Po zakończeniu swojego jubileuszowego tournee, którym tenorzy podsumowali pięciolecie istnienia grupy, teraz przyszedł czas na otwarcie kolejnego pięciolecia na pięciolinii, a wraz z tym poznanie, przygotowanie i zaśpiewanie zupełnie nowych utworów.

Ponieważ dziesiątka wokalistów wykonuje muzykę od dzieł operowych poprzez piosenki estradowe i filmowe do utworów ludowych, na kolejnej trasie nie zabraknie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych. Dla wielbicieli sztuki operowej – najpiękniejsze przeboje z twórczości G. Verdiego i G. Pucciniego oraz słynna aria „Śmiej się, pajacu". Dla wielbicieli lżejszego repertuaru – „Wróć do Sorrento". Dla romantyków i zakochanych będą też piosenki o poranku („Mattinata") i księżycu („Luna mezzo mare"). Nie zabraknie też najsłynniejszego wokalnego pocałunku, czyli „Besame mucho".

Godz. 19:00, Teatr im. Adama Mickiewicza

Sosnowiec

Spektakl dla dzieci "Baśnie Andersena"

Podstawą spektaklu są baśnie Andersena w najnowszym, pięknym tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej. Oprócz ulubionych tytułów: „Dziewczynka z zapałkami”, „Brzydkie kaczątko”, „Mała syrenka” czy „Calineczka”, w scenariuszu znajdują się też mniej odkryte teksty.

Aktorzy, oprócz opowiadania, za pomocą rekwizytów, kostiumów, tajemniczych działań, powołują na scenie świat pulsujący życiem, magiczny, wielopłaszczyznowy i – w intencji twórców – jak najbardziej zrozumiały dla uczniów wczesnych klas szkół podstawowych.

Spektakl jest również namysłem nad istotą opowieści, nad samą baśnią. Po części będzie więc także lekcją, wykładem interaktywnym na pograniczu teatru i działań z dziedziny pedagogiki teatralnej.

Godz. 10:00, Teatr Zagłębia

Ruda Śląska

Spektakle "Malutka Czarownica" i "Alicja w Krainie Czarów"

Malutka Czarownica - zespół teatralny Bajkoland

Scenariusz i reżyseria, na podstawie książki Otfrieda Preusslera „Malutka Czarownica”- TERESA JONAS

Czy można stać się dobrą czarownicą? Czy Malutka Czarownica potrafi wykorzystać magię, by bronić słabych przed przemocą, czy niesprawiedliwością lub sprawiając im radość?

Według przyjaciela Malutkiej Czarownicy oswojonego kruka Abraksasa, oznacza to pomaganie ludziom i zwierzętom. Przez dwanaście miesięcy czarownica wykorzystuje więc magię do jak najbardziej dobrego celu. Do czego to jednak doprowadzi ?

Możemy się tego dowiedzieć, oglądając najnowszy spektakl „Malutka Czarownica” w wykonaniu działającego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie Zespołu Teatralnego Bajkoland.

Alicja w Krainie Czarów - zespół teatralny Moklandia

Scenariusz i reżyseria, na podstawie „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla – TERESA JONAS

„Jakie dzisiaj wszystko jest dziwne. Czy aby nocą nie zmieniono mnie w kogoś zupełnie dziwnego? A wczoraj żyło się zupełnie normalnie. Ale jeśli nie jestem sobą, to w takim razie kim jestem? -Zastanawia się bohaterka spektaklu, gdy trafia do niezwykłej krainy. Krainy magicznej, bo to Kraina Czarów, gdzie może zdarzyć się wszystko. Kogo spotka w tej krainie i co się tam wydarzy? Jeśli ktoś pragnie znaleźć odpowiedzi na te pytania warto obejrzeć spektakl działającego w Domu Kultury Zespołu Teatralnego Moklandia.

Godz. 17:00, Dom Kultury Bielszowice