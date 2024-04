Wiceprezydent Zbigniew Byszewski kończy swój urząd!

30 kwietnia jest ostatnim Zbigniewa Byszewskiego na stanowisku wiceprezydenta miasta. Przez wiele lat był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Sosnowcu, a od 2017 roku piastuje urząd zastępcy prezydenta miasta.

Kilka słów o odchodzącym wiceprezydencie

Zbigniew Byszewski zajmuje się zawodowo oświatą od 1988 roku. Jest zwolennikiem otwartej rozmowy zarówno z rodzicami, jak i uczniami. Swoją charyzmą i sympatią przekonał do siebie niejednego człowieka. Wielu uczniów i rodziców twierdzi, że jest on osobą o niezwykłym talencie pedagogicznym. Zbigniew Byszewski wprowadził w ZSO 9 nowoczesną formę komunikowania się z rodzicami przez Facebooka, która na rok 2015 była jeszcze dosyć kontrowersyjna. Od 2017 roku działa aktywnie jako wiceprezydent miasta kontynuując dzieła na rzecz miejskiej oświaty. Do dziś jest pozytywnie wspominany przez mieszkańców miasta.

Czas pożegnań

Wraz z końcem kwietnia Zbigniew Byszewski odchodzi ze swojego obecnego stanowiska. Pozostawia sosnowiecką oświatę po wielu zmianach. Prezydent Miasta Arkadiusz Chęciński żegna swojego kolegę i przede wszystkim zastępcę, który jego zdaniem wniósł wiele do miejskich szkół i przedszkoli. Wraz z pożegnaniem, przekazał podziękowania za wieloletnią współpracę.