Łopata wbita - czas na kolejną mieszkaniową inwestycję w Sosnowcu

Symboliczna pierwsza łopata rozpoczęła w piątek 19 kwietnia kolejną mieszkaniową inwestycję w Sosnowcu.

Dwa budynki z 94 mieszkaniami powstaną na działce przy ul. Hubala-Dobrzańskiego w Klimontowie, naprzeciwko dawnej szkoły górniczej zaadaptowanej dziś na potrzeby Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła. Wszystko w ramach spółki SIM Zagłębie.

Projekt zakłada powstanie dwóch budynków wielorodzinnych i utworzenie w sumie 94 lokali mieszkalnych. Zarówno w budynku A, jak i B rozlokowanych zostanie 47 mieszkań. Wyodrębniono w sumie 12 typów lokali mieszkalnych o powierzchni od 43 do 85 m2.

Oczywiście przy budynkach powstaną miejsca parkingowe. W sumie będzie ich 115. Projektanci pamiętają również o najmłodszych z myślą, o których powstanie plac zabaw. Przy budynkach powstaną również miejsca parkingowe, których będzie 116.

– To kolejna inwestycja mieszkaniowa w Sosnowcu. Staramy się wykorzystać każdy możliwy projekt do realizacji kolejnych inwestycji. Szukamy różnych rozwiązań. To mieszkania komunalne dla osób o niskich dochodach, mieszkanie na wynajem, które budujemy z firmą Dombud przy Naftowej czy mieszkania na wynajem i do sprzedaży, które buduje MZBM. Jest też SIM Zagłębie. Chcemy, żeby w naszym mieście każdy mógł znaleźć rozwiązanie dla siebie – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.