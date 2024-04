Arkadiusz Chęciński prezydentem Sosnowca na kolejną kadencję

To już pewne – Arkadiusz Chęciński wygrywa wybory na prezydenta miasta w I turze z wynikiem 62,3%.

Kolejna kadencja

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wygrywa wybory na prezydenta miasta w pierwszej turze, z poparciem na poziomie 62,3%. Państwowa Komisja Wyborcza posiada dane ze wszystkich 107 Obwodowych Komisji Wyborczych. Chęciński pokonuje Jacka Dudka (24,7%) i Karinę Wojtusiak (13%).

- Drodzy Sosnowiczanie! Bardzo dziękuję za każdy głos. To dla mnie bardzo ważne, ale nie świętujemy. Bierzemy się do pracy! Bądźmy dumni z przyszłości! – czytamy w mediach społecznościowych Arkadiusza Chęcińskiego.

Arkadiusz Chęciński uzyskał 40 691 głosów, Jacek Dudek - 16 127, a Karina Wojtusiak - 8 514.

Arkadiusz Chęciński

Pełni stanowisko prezydenta Sosnowca od 2014 roku. Absolwent administracji publicznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Od 1992 do 2011 prowadził własną działalność gospodarczą. Wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W 2006 roku kandydował do rady miasta Sosnowca – nie uzyskał wówczas mandatu. Udało mu się to dopiero 4 lata później, w 2010 roku. W 2011 został wiceprezydentem Sosnowca. W wyborach na prezydenta w 2014 roku pokonał dotychczasowego włodarza miasta Kazimierza Górskiego.